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В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ

12 января 2021 15:03
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В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.

Резиденты технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» успешно реализуют свои проекты при поддержке Правительства Самарской области. 

Группа компаний «АТС» открыла в Тольятти первый региональный дилерский центр, специализацией которого является переоборудование коммерческой дизельной техники под использование компримированного природного газа (КПГ). Центр был запущен в конце декабря. 

В регионе создают все условия для создания благоприятного делового климата и успешной реализации инвестиционных проектов частных компаний. 

«Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей», – подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, которое состоялось в июне 2020 года.

В качестве резидента технопарка группа компаний «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей. 

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей, инвесторов, готовых реализовывать свои проекты на территории региона, создавать новые рабочие места, - отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В Тольятти для этого созданы все условия: резидентам «Жигулевской долины» оказываем целый спектр услуг, от консультирования до помощи в привлечении финансирования; режим территории опережающего социально-экономического развития дает резидентам ТОСЭР ряд льгот и административное сопровождение проектов. Мы развиваем Особую экономическую зону «Тольятти», индустриальные парки, предоставляем инвесторам возможность выбора подходящей площадки и наиболее выгодного налогового режима», - перечислил существующие возможности Дмитрий Богданов. 

Конструкторы ГК «АТС» создают карты технологических процессов установки газобалонного оборудования в заводских условиях с сохранением нулевого пробега автомобиля. Компания активно работает с госпрограммой «Развитие рынка газомоторного топлива», является партнером Lada и других автомобильных компаний в разработках и серийном выпуске автомобилей на метане. В компетенцию нового дилерского центра, помимо установки оборудования, входит его обслуживание и ремонт. 

«Я очень рад открытию первого, якорного дилерского центра. «ТракСпецСервис» окажет положительное влияние на экономику региона и позволит большему количеству людей оценить преимущества КПГ в коммерческом бизнесе и, что является также немаловажным моментом, сделать свой вклад в улучшение экологической ситуации в Самарской области», — прокомментировал  исполнительный директор ГК «АТС» Игорь Меркулов.

В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

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