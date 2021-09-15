В Тольятти прошла форсайт-сессия по развитию ярмарочной торговли

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Во вторник, 14 сентября, в Тольятти в рамках проекта «Живая история Самарской Губернии» прошла форсайт-сессия для представителей организаций торговли, осуществляющих торговую деятельность на территории региона, а также администраций городских округов и муниципальных районов региона.

Основными вопросами обсуждения стали «Развитие малоформатной торговли на территории региона» и «Развитие ярмарочной торговли под региональным брендом «Ярмарка вкусов». По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области создаются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.

По данным на 6 сентября 2021 года, в регионе действует 115 регулярных ярмарок и 10,3 тыс. торговых мест.

В целях содействия местным производителям пищевой и сельскохозяйственной продукции в Самарской области запустили бренд ярмарочной торговли «Ярмарка Вкусов». Как рассказал руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов, в регионе утверждена «дорожная карта» по продвижению бренда, увеличен срок организации ярмарок до 5 лет, обновлен состав комиссии по отбору операторов ярмарок, теперь в нее входят представители общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России», а также расширены критерии конкурсного отбора. В планах усовершенствование сайта «Ярмарка вкусов», привлечение инвесторов, разработка требований для операторов ярмарок по размещению информации в сети Интернет.

«Наша совместная задача - это открытый рынок для всех его участников, снятие барьеров для новых игроков, а также поддержка местных сельхозпроизводителей», - отметил участник форсайт-сессии председатель Самарского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов.

Фото: пресс-служба облправительства