в Тольятти прошел Открытый всероссийский турнир по силовому экстриму памяти Павла Хрущёва "Богатырские игры-2024"

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На площадке перед ТЦ "Акварель" (Южное шоссе, 6) современные богатыри – профессионалы и любители совершали на глазах собравшейся публики поистине цирковые чудеса. Они поднимали стальное бревно, переносили утяжеленные газовые баллоны, специальное богатырское коромысло массой 300 кг и другие грузы, крутили карусель Конана весом в два центнера. В когорте профессиональных участников основной спор за первенство повели известные атлеты - победитель прошлогодних "Богатырских игр", тольяттинец Александр Махалов и мастер спорта международного класса по армлифтингу из Липецка Павел Ивашкин. Уверенную победу одержал Махалов, у Ивашкина второе место, на третьем месте самарский атлет Даниил Белов. Женщины-экстремалы Марина Войт из села Васильевка и Мария Семагина из Инзы Ульяновской области работали с другими, но тоже весьма солидными весами. Первой стала Семагина. В соревновании экстремалов-любителей отличился тольяттинец Павел Пересыпкин, который опередил земляка Игоря Побежимова и гостя из Луганской области Илью Петлюка. Нельзя не отметить мощное выступление 60-летнего ветерана силового экстрима Владимира Налейкина из Сызрани, заслужившего признание публики. В частности, в упражнении "Прогулка фермера" он преодолел дистанцию 20 метров, неся в каждой руке груз по 120 кг, быстрее, чем некоторые молодые участники.

Соревнования по силовому экстриму "Богатырские игры" зародились в Самарской области, а конкретно в Тольятти. Начиная с 2007 года они регулярно организуются Сергеем Цветковым, который возглавляет Самарскую региональную общественную организацию "Федерация силового экстрима". Вклад Сергея Владимировича в развитие данного направления отметила Федерация силового экстрима России, ставшая правообладателем знака «Богатырские Игры».

Организатор богатырского шоу СРОО "Федерация силового экстрима" выражает благодарность за участие в проведении мероприятия своим партнерам. Это ТЦ "Акварель", магазины спортивного питания Titan-fit, фабрика сладостей "Свитти", компания "РЕМСЕРВИС", информационное сообщество "Спорт Тольятти". Отдельная благодарность Максиму Гусейнову за помощь в перевозке оборудования.

Агентство спортивного маркетинга "СПОРТИКО"