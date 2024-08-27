В Тольятти прошел молодежный турнир «Сила кварталов»

25 августа СРОО "Федерация Силового Экстрима" под руководством Сергея Цветкова представила молодёжный турнир среди юношей 15-17 лет и юниоров 18-20 лет, по силовому экстриму СИЛА КВАРТАЛОВ 2024, который прошёл в ТЦ «Акварель» Тольятти при поддержке депутата Тольяттинской Городской Думы Сергея Тетюшкина.
Спортсмены состязались в дисциплинах:
1. Бревно , полный цикл. лимит 60 сек
2. Буксировка автомобиля "Газель", на 10 метров. лимит 60 сек.
3. Эстафета - кантовка + колодец на 20 метров. лимит 6 сек.
4. Коромысло на 20 метров. лимит 60 сек.
5. Фермер на 20 метров. лимит 60 сек.
Фото: группа мероприятия ВК