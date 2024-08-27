В Тольятти прошел молодежный турнир «Сила кварталов»

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25 августа СРОО "Федерация Силового Экстрима" под руководством Сергея Цветкова представила молодёжный турнир среди юношей 15-17 лет и юниоров 18-20 лет, по силовому экстриму СИЛА КВАРТАЛОВ 2024, который прошёл в ТЦ «Акварель» Тольятти при поддержке депутата Тольяттинской Городской Думы Сергея Тетюшкина.

Спортсмены состязались в дисциплинах:

1. Бревно , полный цикл. лимит 60 сек

2. Буксировка автомобиля "Газель", на 10 метров. лимит 60 сек.

3. Эстафета - кантовка + колодец на 20 метров. лимит 6 сек.

4. Коромысло на 20 метров. лимит 60 сек.

5. Фермер на 20 метров. лимит 60 сек.

Фото: группа мероприятия ВК