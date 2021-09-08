В Тольятти продолжают благоустраивать дворы

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В этом году в Тольятти обновят 27 дворовых территорий. Задача реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме на шести дворовых территориях, десять адресов находятся в работе, еще 11 дворов будут благоустроены до конца 2021 года.

В Автозаводском районе из девяти запланированных дворов благоустроенно пять. По адресу ул. 40 лет Победы, 54 появилось детское игровое и спортивное оборудование, установлены скамейки и урны. Во дворах ул. Тополиная, 10 и ул. Гая, 12 обновлены внутриквартальные проезды и тротуары, поставлены новые скамейки и урны. После расширения придомовой дороги автомобилям стало легче разъезжаться, а двор стал безопаснее и комфортней. Новый асфальт уложен во дворе дома № 9 на бульваре Татищева. У дома № 57 на Московском проспекте установлены скамейки и урны. У дома 71 на проспекте Степана Разина делают ограждение и устанавливают урны. Комфортную среду обещают так же создать на объектах по адресам: ул. Ворошилова, 39; ул. Автостроителей, 78; Южное Шоссе, 27.

В Центральном районе во дворе домов 117 и 123 по ул. Мира сделаны внутриквартальный проезд и тротуар. Станут комфортнее еще шесть дворов. Остальные дворы расположены в Комсомольском районе.

Кроме 27 дворовых территорий в Тольятти в этом году благоустроят 6 общественных пространств.

Фото: пресс-служба облправительства