В Тольятти продали административный корпус троллейбусного управления

141

Продавец – администрация Тольятти. За четырехэтажное здание 1974 года постройки общей площадью 4,5 кв.м. на первой линии Южного шоссе удалось выручить 42 млн рублей.

Покупатель – тольяттинский коммерсант Валерий Усков. Он начал собирать комплекс троллейбусного управления в Автозаводском районе Тольятти с 2023 года. Вначале он за 50 млн рублей выкупил производственный корпус, бывший гараж спецмашин, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, инженерный комплекс (водопровод, канализации, теплосети), теперь добавил административно-бытовой корпус.

Комплексом не пользовались на протяжении нескольких лет, пишет Обоз.инфо.