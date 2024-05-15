В Тольятти приступили к ремонту дороги по улице 40 лет Победы

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В Тольятти в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина, стартовали работы по ремонту участка автомобильной дороги по улице 40 лет Победы. Дорогу отремонтируют от улицы Дзержинского до световых опор №93-95. Протяженность участка ремонта составляет 1,9 км. В настоящее время дорожники ведут фрезерование проезжей части и устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия.

Всего в 2024 году в Тольятти по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 6 участков автомобильных дорог общей протяженностью 13,76 км.

В рамках ремонта на всех объектах предусмотрено устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия с использованием современной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Также будут отремонтированы тротуары, установлены новые автобусные автопавильоны, дорожные знаки, заменены люки и бортовой камень, устроено барьерное ограждение и нанесена разметка термопластиком.