Я нашел ошибку
Главные новости:
Автобусы двух маршрутов пустили в объезд.
В Самаре закрыт проезд по улице Братьев Коростелевых из-за аварии на водоводе
Накануне депутат Госдумы Соломатина заявила, что в расположенной в Сколково израильской клинике Hadassah можно за деньги привиться вакциной Pfizer.
Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник
Реализуемые здесь проекты станут одними из ключевых элементов исследовательской программы развития НОЦ "Инженерия будущего".
В Самарском университете создается инжиниринговый центр для разработки перспективных газотурбинных двигателей
Виктор Кудряшов в своём Твиттере дал ответ жителям Самары.
Губернатор поручил Виктору Кудряшову разобраться с жалобами жителей Самары на счета за общедомовые приборы учета
Самарцы продолжают возмущаться введением платных парковок
Самарцы продолжают возмущаться введением платных парковок
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Тольятти отметили День Самарской губернии
Скончавшийся за рулем актер Гусев спешил к жене на годовщину свадьбы
Скончавшийся за рулем актер Гусев спешил к жене на годовщину свадьбы
Доставили радость маленьким пациентам: сто «Коробок Новогоднего счастья» прибыли к адресатам
Доставили радость маленьким пациентам: сто «Коробок Новогоднего счастья» прибыли к адресатам в Самарской области
Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.53
-0.74
EUR 89.78
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Тольятти отметили День Самарской губернии

14 января 2021 13:54
109
В Тольятти отметили День Самарской губернии

В Автограде стартовали мероприятия, посвященные 170-летию области.

Как сообщили в администрации Тольятти, День Самарской губернии наш регион празднует 13 января. Именно поэтому городские власти приняли решение именно с этой даты дать старт череде мероприятий, посвященных годовщине, которые будут проходить до конца 2021-го.

Было сказано, что к организации событий будут причастны муниципальные организации социальной отрасли, относящиеся к сферам образования, культуры и спорта.

По случаю праздника в тольяттинских школах были проведены уроки, посвященные истории региона. Дети заранее приготовили наглядные пособия в виде оформленных альбомных страниц. Также в течение года организуют серию открытых уроков с участием представителей Правительства Самарской области и даже губернатора Дмитрия Азарова.

Кроме школ, которые приступили к организации тематических уроков, начали работать в этом направлении и детские библиотеки. Здесь вчера стартовали викторины, в ходе которых ребята могут проверить, знакомы ли они с историей своего региона, знают ли "громкие" даты и знаковые места, сообщает Сова.инфо.

Фото: Администрация Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 21 сентября 2019
Отопительный сезон стартует в Тольятти
11:51 / Отопительный сезон стартует в Тольятти
.Он начнется с 23 сентябряЖКХ
2538
  • 4 сентября 2019
Детский технопарк Кванториум – 63 регион в Тольятти начинает новый учебный год
13:05 / Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» в Тольятти начинает новый учебный год
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами.Социум
1627
  • 17 апреля 2019
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
14:18 / Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
Экономика региона
3369
В Тольятти прошёл «День «цифры» Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.
14:02 / В Тольятти прошёл «День «цифры»
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.Социум
1650
  • 23 января 2019
Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.
13:36 / Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.Образование
2729
  • 23 ноября 2018
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс» Детей учат основам программирования.
11:11 / В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
Детей учат основам программирования.Образование
2766
  • 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов...Экономика региона
3122
  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам.Транспорт
2850
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный.Криминал
2775
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова.Новости Думы г.о. Тольятти
3254
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
3406
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны.Новости Думы г.о. Тольятти
3592
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
2867
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
3882
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля.Новости Тольятти
17072
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
17313
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего...Новости Тольятти
4948
  • 28 сентября 2014
"АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
5750
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет.Новости Тольятти
19458
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них.Происшествия
7016
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
12687
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль.Новости Тольятти
6610
"АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя.Новости Тольятти
7381
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал.Криминал
5499
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем.Новости Тольятти
19248
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей.Новости Тольятти
15975
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется.Новости Тольятти
17947
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки.Происшествия
5672
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
6625
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог.Новости Тольятти
18138
Видео
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Татарстан поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии
Губернии исполняется 170 лет.
Социум
2167
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
1538
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
13759
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
14995
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
21064
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
22933
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
24663
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
26178
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
25921
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
26211
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
26854
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
25847
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 14 января выявлены 282 заболевших коронавирусом.
14 января 2021  12:51 
В Самарской области за сутки на 14 января выявлены 282 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 6 пациентов. Здравоохранение
269
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
14 января 2021  11:11 
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.  Социум
403
В Самаре установят дорожные знаки Остановка запрещена и Работает эвакуатор
14 января 2021  09:36 
В Самаре установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»
Знаки будут установлены с 21 января 2020 года. Транспорт
327
Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел.
13 января 2021  16:23 
Дмитрий Азаров  вручил региональные премии в области культуры и искусства
Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел. Культура
2186
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
13 января 2021  12:45 
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки на 13 января выявлены 279 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1460
Весь список
Акценты
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
14 января 2021  11:11 
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.  Социум
404
Самарцам рассказали про опасности отопительного сезона
14 января 2021  09:59 
Самарцам рассказали про опасности отопительного сезона
Помните, что только ваша внимательность и ответственное отношение к пожарной безопасности помогут не пустить пожар на порог вашего дома! ЖКХ
275
Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел.
13 января 2021  16:23 
Дмитрий Азаров  вручил региональные премии в области культуры и искусства
Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел. Культура
2187
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
20900
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
22000
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
21590
Весь список
Новости Тольятти
14 января 2021  13:54
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Автограде стартовали мероприятия, посвященные 170-летию области. Новости Тольятти
107
14 января 2021  09:14
Выход на ледовую майну в районе строительства мостового перехода через р. Волга опасен для жизни!
Выход на ледовую майну в районе строительства мостового перехода через р. Волга опасен для жизни!
Особо опасно движение вблизи ледовой майны на снегоходах и квадроциклах. Новости Тольятти
334
12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
2237
Весь список