В Тольятти отметили День Самарской губернии

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В Автограде стартовали мероприятия, посвященные 170-летию области.



Как сообщили в администрации Тольятти, День Самарской губернии наш регион празднует 13 января. Именно поэтому городские власти приняли решение именно с этой даты дать старт череде мероприятий, посвященных годовщине, которые будут проходить до конца 2021-го.



Было сказано, что к организации событий будут причастны муниципальные организации социальной отрасли, относящиеся к сферам образования, культуры и спорта.



По случаю праздника в тольяттинских школах были проведены уроки, посвященные истории региона. Дети заранее приготовили наглядные пособия в виде оформленных альбомных страниц. Также в течение года организуют серию открытых уроков с участием представителей Правительства Самарской области и даже губернатора Дмитрия Азарова.



Кроме школ, которые приступили к организации тематических уроков, начали работать в этом направлении и детские библиотеки. Здесь вчера стартовали викторины, в ходе которых ребята могут проверить, знакомы ли они с историей своего региона, знают ли "громкие" даты и знаковые места, сообщает Сова.инфо.

Фото: Администрация Тольятти