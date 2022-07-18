В Тольятти открылся уникальный “Эко-Парк Шлюзовой” по проекту местных жителей

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“Эко-Парк Шлюзовой” – уникальное общественное пространство, созданное по проекту местных жителей, которые долгие годы мечтали преобразить местный парк. Желание исполнилось благодаря совместной работе жителей микрорайона, подрядной организации, Правительства Самарской области и органов местного самоуправления. Парк создан в рамках реализации программы “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Жильё и городская среда”.

Учитывать мнение людей и привлекать их в процесс благоустройства — об этом неоднократно говорит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«В России по инициативе Президента страны Владимира Путина принята программа «Формирование комфортной городской среды». Одно из ее условий — широкое вовлечение граждан в работу по благоустройству самых значимых мест и дворовых территорий в населенных пунктах. Все работы должны вестись по инициативе самих людей», — подчеркивает Глава региона.

Эко-Парк Шлюзовой стал одним из победителей Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2021 году, набрав десять тысяч голосов тольяттинцев. Работы стартовали в День космонавтики - 12 апреля 2022 года и продвигались с космической скоростью: спустя три месяца благоустройства парк встретил первых гостей.

В парке проложены более 1,5 км дорожек с мягкой крошкой, установлены три детские площадки с уникальным оборудованием, лавочки для тихого отдыха, 74 светильника и система видеонаблюдения с искусственным интеллектом - подобной нет ни в одном парке губернии. Вход в лесопарк украшает масштабная арка, созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Все работы по благоустройству велись с заботой об экосистеме и деревьях, таким было пожелание местных жителей - создателей проекта по благоустройству. Как отмечает руководитель подрядной организации “Профи Сервис Тольятти” Денис Землянский с самого начала благоустройства работы велись в постоянном контакте с городской администрацией и жителями. Каждое решение, например, как лучше проложить дорожку или где лучше установить лавочку, принималось с участием актива микрорайона.

«Эко-парк в микрорайоне Шлюзовой – прекрасный пример того, как инициатива населения, подкреплённая активностью, солидарностью и сплочённостью жителей, может принести такие замечательные плоды. У нас получилось создать замечательную зону отдыха, все элементы и их дизайн полностью согласованы с жителями. Конечно, есть вещи, которые ещё предстоит решить. Необходимо поставить общественный туалет, дать людям возможность приобретать на территории парка мороженое, прохладительные напитки и вкусности и обеспечить всё, что людям хочется видеть в парке», - говорит глава города Тольятти Николай Ренц.

Для местных жителей проект особенный - они вложили в это место много сил и души. Более полувека парк был заброшен, пока местный активист - председатель совета ТОС №8 г. Тольятти, общественный куратор проекта “Эко-Парк Шлюзовой” Вячеслав Рябцов не взялся за его восстановление. Вместе с единомышленниками - местными жителями, Вячеслав разработал проект по благоустройству парка. Помощь оказывали различные специалисты, в их числе главный архитектор парка - Ксения Бокарева, тоже жительница Шлюзового. Ксения - автор дизайн-проекта и активный участник проектной команды.

Процесс создания Эко-Парка Шлюзовой уже стал примером для всей страны и был отмечен Минстроем РФ, как одна из лучших практик по вовлечению молодежных и добровольческих сообществ в вопросы развития территорий.

«Улучшение качества жизни с учётом мнения граждан - поручение Президента России. Радостно, что мечта людей исполнилась благодаря реализации национального проекта. Люди своим желанием и упорством добились, чтобы в микрорайоне Шлюзовой появилось красивое, безопасное и комфортное место отдыха, отвечающее всем современным стандартам городской среды. Сейчас хочется, чтобы эта красота сохранилась. Всё зависит от людей, от того как они будут относиться к парку и беречь его», - говорит Вячеслав Рябцов, общественный куратор Эко-Парка Шлюзовой.

Как рассказывает Вячеслав, у команды проекта много планов по развитию территории. Весной новый проект жителей “Шлюзовой культурный” стал одним из победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. При поддержке фонда в парке будут проведены культурные и экологические мероприятия. В этом году пройдёт Всероссийский урбанистический фестиваль “ТАКТ”. Команда проекта планирует участвовать в грантовых конкурсах, чтобы и дальше развивать территорию парка, насыщать ее культурно-спортивными мероприятиями.

Фото: департамент информационной политики СО