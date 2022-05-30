В Тольятти открылась выставка об истории прокуратуры

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Работники прокуратуры Самарской области вместе с ветеранами прокуратуры в парковом комплексе истории техники имени К.Г. Сахарова (г. Тольятти) открыли выставку об истории прокуратуры, посвященной 300-летней истории прокуратуры России.

Среди участников мероприятия, которые первыми познакомились с экспозицией: ветераны и работники прокуратуры Самарской области и Тольятти, воспитанники подшефного новокуйбышевского социально-реабилитационного центра "Наш дом", студенты самарских и тольяттинских юридических вузов и юнармейцы. Участники мероприятия почтили память погибших участников Великой Отечественной войны возложением цветов к мемориалам, посвященным павшим ставропольчанам.

Накануне 100-летнего юбилея образования советской прокуратуры от имени прокурора Самарской области Сергея Берижицкого вручены благодарственные письма ветеранам прокуратуры государственному советнику юстиции 3 класса Николаю Калугину и старшему советнику юстиции Владимиру Михееву.