В Тольятти откроют «горячую линию» по вопросам качества школьного питания  

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Городская администрация разработала дополнительные меры контроля за организацией питания в образовательных учреждениях Тольятти. Вопросы организации школьного питания всегда находились в зоне особого внимания департамента образования Тольятти и городской родительской общественности. В связи с обнаружением признаков кишечной инфекции среди учащихся двух школ Комсомольского и Автозаводского районов в декабре 2020 г. и феврале 2021 г. соответственно администрацией города разработан план дополнительных мероприятий, направленных на усиление контроля за состоянием школьных пищеблоков и качеством предлагаемых учащимся блюд. В том числе, в Тольятти будет организована оперативная обратная связь с родителями учеников по замечаниям к работе школьных столовых.

Так, уже на следующей неделе в департаменте образования на постоянной основе начнет работать горячая линия «Здоровое питание». Каждый поступивший от родителей сигнал будет оперативно отработан «мобильной бригадой», сформированной из специалистов департамента образования и представителей надзорных органов.

Также в общественной приемной администрации г.о. Тольятти состоится прямая линия по вопросам организации питания школьников. На вопросы тольяттинцев ответят специалисты департамента образования и Роспотребнадзора. О дате и времени приема звонков будет сообщено дополнительно.

По инициативе Городского родительского собрания существенные корректировки внесены в план мероприятий общественного проекта «Родители – ЗА безопасное детство!». С проверками пищеблоков и качества школьного питания представители родительской общественности совместно с активистами регионального штаба ОНФ Самарской области посетят все учреждения общего образования Тольятти. График рейдов родительского контроля в настоящее время формируется.

Вся информация, поступившая в ходе прямых линий и родительских рейдов, будет проанализирована и вынесена на обсуждение комиссии по вопросам образования, науки и молодёжной политики Общественной палаты г.о. Тольятти. Заседание комиссии пройдет во второй декаде марта с участием представителей прокуратуры, Роспотребнадзора, городской администрации, депутатов всех уровней, общественности и журналистов.

По итогам проведенной работы в Тольятти будет издан Кодекс безопасности образовательного учреждения, куда войдут основные санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора для администраций образовательных организаций и операторов школьного питания, а также правила личной гигиены для учащихся.

«Одна из основных задач сегодня – это создание безопасной образовательной среды. Такая работа в Тольятти ведется системно. Специалисты департамента образования организуют проверки школьных столовых на регулярной основе. В прошлом году качество питания также взяли на контроль активисты проекта «Родители – ЗА безопасное детство!» - люди, заинтересованные в том, чтобы в стенах школы детям было комфортно и безопасно. Руководители школ понимают свою личную ответственность за качество питания и состояние школьных пищеблоков. Так как ситуация требует особого внимания, в городской администрации разработаны дополнительные меры контроля и профилактики», - отметила заместитель главы городского округа по социальным вопросам Юлия Баннова, передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото из открытых источников