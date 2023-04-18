В Тольятти лаборатория качества воды успешно завершила аккредитацию

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В марте 2023 года Центр аналитического контроля качества воды ООО «АВК» успешно завершил процедуру подтверждения компетентности.

Экспертная группа Росаккредитации проверила деятельность центра на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

В ходе проверки оценивались материально-техническая база лаборатории и ее оснащенность современным оборудованием. Особенно тщательно анализировалась квалификация персонала: от базового образования до обучения специалистов в ходе повседневной работы лабораторий. Во время проверки сотрудники центра выполнили задания экспертной группы: отбор проб, измерение отдельных показателей, заполнение рабочей документации – всего 22 задания. Видеозаписи были направлены экспертам Росаккредитации.

По результатам проверки Центр аналитического контроля качества воды ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» сохранил аккредитацию в полном объеме.

Контроль качества питьевой воды и очистки сточных вод Автозаводского района г.Тольятти в надежных руках высококвалифицированных специалистов Центра аналитического контроля качества воды ООО «АВК».