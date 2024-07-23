В Тольятти будет закрыто движение всех видов транспорта по Приморскому б-ру в районе остановки «б-р Буденного»

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В связи с проведением работ по реконструкции тепловой сети Автозаводского района с перекрытием и вскрытием проезжей части автомобильной дороги по Приморскому б-ру между 7 и 8 кварталами на период с 09:00 час. 29.07.2024 по 07.08.2024 будет закрыто движение всех видов транспорта по Приморскому б-ру в районе остановки «б-р Буденного».

На период проведения работ частично изменяются схемы городских троллейбусных маршрутов №№ 13, 14, 18, городских автобусных маршрутов №№ 2, 8, 13, 62, 73, 14в, 14, 15, 9т, 96, 108, 118, 124, 127, 131 и маршрутов на садово-дачные массивы №№ 149д/292, 167, 254/281/266, 161/1, 161/2, 160/162, 163/172, 319, 251/138д/159, 322, 239.

Троллейбусы будут следовать по улицам:

- маршруты № 14 и 13: Ст. Разина - Спортивная - Жукова - 40 лет Победы - Автостроителей - Дзержинского - Воскресенская - Заставная - Дзержинского - Автостроителей - 40 лет Победы - Жукова - Спортивная - Ст. Разина со всеми утвержденными остановками;

- маршрут № 18: Ст. Разина - Ботаническая - Южное шоссе и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками.

Автобусы городских маршрутов будут следовать по улицам:

- № 2: Спортивная - Приморский - Юбилейная - Спортивная - Жукова - Приморский - Ст. Разина - Дзержинского и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- №№ 8, 8*: Спортивная - Приморский - Юбилейная - Спортивная - Ст.Разина - Приморский - Жукова - Ворошилова и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- № 13, № 15: Спортивная - Юбилейная - Борковская и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- № 14в, № 14: Ст. Разина - Спортивная - Юбилейная - Борковская и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- № 62, № 9т, № 96: Спортивная - Юбилейная - Революционная и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- № 73: Спортивная - Юбилейная - Московский и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- № 252Р: Юбилейная - Спортивная - Ст. Разина и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- № 252Я, № 252А: Юбилейная - Спортивная - Ст. Разина - Приморский - Жукова и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- № 108: Спортивная - Приморский - Юбилейная - Спортивная - Ст. Разина - Свердлова и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- № 118: Спортивная - Жукова - Приморский - Ст. Разина - Спортивная - Юбилейная - Приморский - Московский и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- № 124: Юбилейная - Спортивная - Ст. Разина - Ботаническая и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- № 127: Спортивная - Приморский - Юбилейная - Спортивная - Ст. Разина - Фрунзе и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками;

- № 131: Спортивная - Жукова - Приморский - Ст. Разина - Спортивная - Юбилейная - Свердлова и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми утвержденными остановками.

Автобусы дачных маршрутов будут следовать по улицам:

- № 149д/292: в прямом направлении: от Лесопаркового шоссе - Спортивная -

Юбилейная - Фрунзе - Ст. Разина - Ботаническая и далее по существующему маршруту,

в обратном направлении: от ул. Дзержинского - Ст. Разина - Лесопарковое шоссе и далее по существующему маршруту.

- № 254/281/266, № 161/1, № 161/2, № 160/162, № 167, № 163/172, № 319, № 322, № 239:

в обратном направлении: от ул. Дзержинского - Ст. Разина - Спортивная.

- № 251/138д/159: в обратном направлении: от ул. Дзержинского - Ст. Разина -

Лесопарковое шоссе и далее по существующему маршруту.