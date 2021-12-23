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В Тольятти будет налажено производство автомобилей Logan на компримированном природном газе

23 декабря 2021 15:31
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Резидент «Жигулевской долины» совместно с Renault Россия анонсировали новый Logan на компримированном природном газе.

В Тольятти будет налажено производство автомобилей Logan на компримированном природном газе в партнерстве с резидентом технопарка «Жигулевская долина» – группой компаний «АТС». Renault Logan CNG – совместная разработка Renault Россия и ГК «АТС», которая является ключевым партнером АО «АВТОВАЗ» по CNG-проектам автомобилей LADA.  Автомобиль будет доступен для заказа корпоративными клиентами в официальных дилерских центрах Renault в начале 2022 года. 

В Самарской области большое внимание уделяется созданию благоприятных условия для развития высокотехнологичных проектов, формированию комфортного инвестиционного климата. Как ранее отмечал Губернатор Дмитрий Азаров, опережающее экономическое развитие и принятие социальных решений не могут быть обеспечены без капитальных вложений, реализации масштабных инвестиционных проектов, ритмичной работы экономики.  

Резидент технопарка «Жигулевская долина» Группа компаний «АТС» более 8 лет занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей. Одним из ключевых направлений деятельности компании является производство серийных автомобилей и переоборудование крупных автопарков на КПГ. Также ГК «АТС» реализует битопливные решения в автоспорте. Конструкторами компании разработаны карты технологических процессов установки газобалонного оборудования (ГБО) в заводских условиях с сохранением «нулевого пробега» автомобиля.

Следуя глобальной стратегии «Ренолюция» и экологическим инициативам в России, Renault Россия совместно с группой компаний «АТС» представили версию седана Renault Logan с газобаллонной установкой. 

«Партнерство с Renault позволит нам не только увеличить модельный ряд выпускаемых нами автомобилей, работающих на природном газе, но и значительно расширить доступность экологичных и экономичных серийных автомобилей, тем самым улучшить экологическую ситуацию», – прокомментировал генеральный директор группы компаний «АТС» Алексей Сучков.

Renault Logan CNG построен на базе серийной модели с двигателем 1,6 л (82 л.с.) в паре с механической трансмиссией. Версия на компримированном природном газе позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. Для метана предусмотрен 90-литровый баллон, который установлен в багажном отделении. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак, то есть суммарный запас хода на двух видах топлива может превысить 1000 км.

«Мы создаем широкие возможности для инвесторов и высокотехнологичных компаний, работающих на территории Самарской области. Они могут пользоваться специальными мерами поддержки, становиться резидентами наших инвестплощадок. Особое внимание мы уделяем проектам, направленным на улучшение экологической обстановки, на использование альтернативных источников энергии. В этом году мы утвердили дополнительную поддержку - теперь инвесторы с проектами в области «зеленой» энергетики будут освобождаться от уплаты налога на имущество. Мы продолжим эту работу, чтобы как можно больше экологических инициатив реализовывалось в нашем регионе», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

На Logan CNG распространяется полноценная гарантия (три года или 100 тысяч километров), при этом нет необходимости регистрировать газовое оборудование в паспорте транспортного средства. Новинка прошла весь необходимый комплекс стендовых и ресурсных (дорожных) испытаний.

 «В данном случае инновации – это выгода не только для конкретных получателей, но и для экологии, что особенно важно для крупных населенных пунктов и мегаполисов. Благодаря государственному субсидированию, все больше автовладельцев выбирают автомобили, работающие на газомоторном топливе. Согласно Транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с установленным ГБО должна составить минимум 49%. Коллаборация с такими крупными игроками автомобильного рынка как Renault говорит о востребованности разработок наших резидентов, что является показателем качества развивающихся в экосистеме «Жигулевской долины» проектов», – отметил руководитель управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко, передает пресс-служба технопарка.

 

Фото:   пресс-служба технопарка

 

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