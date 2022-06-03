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В технопарке «Жигулевская долина» научат привлекать гранты Фонда содействия инновациям

3 июня 2022 14:59
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На семинарах предприниматели и руководители компаний Самарской области подробнее узнают о грантовой поддержке наукоемких технологических проектов.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» совместно с компанией YellowRockets проведет цикл семинаров о возможностях привлечения финансирования по программам Фонда содействия инновациям.

Создание условий для успешного развития инновационных и высокотехнологичных региональных компаний – одна из ключевых задач в работе областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

На семинарах предприниматели и руководители компаний Самарской области подробнее узнают о грантовой поддержке наукоемких технологических проектов. Мероприятия проходят по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

«Начинающие предприниматели, стартап-команды с уникальными и интересными проектами часто нуждаются в господдержке, в том числе, финансовой, информационной, образовательной. Мы постоянно работаем над расширением перечня региональных инструментов, а также помогаем местным разработчикам привлекать ресурсы федеральных институтов развития, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Самарская область является активным участником конкурсов Фонда содействия инновациям - благодаря региональному представительству ФСИ на площадке технопарка «Жигулевская долина» у наших стартапов есть возможность обратиться за подробной консультацией по условиям участия и существующим направлениям грантовой поддержки, а также получить помощь в подаче заявки и содействие по всем вопросам, связанным с конкурсными процедурами».

Первый двухдневный семинар, посвященный конкурсу «Старт», пройдет в онлайн-формате 8–9 июня. Участники семинара разберут оформление заявок на «Старт» (в том числе основные ошибки, допускаемые при подаче): техническое задание, инновационную составляющую, бизнес-модель и другие ключевые компоненты успешной заявки, а также отчетность по программе. Отдельно будут рассмотрены основные ошибки, которые допускаются при подаче заявки. Приглашенные в качестве экспертов победители программы поделятся лучшими практиками технологического предпринимательства.

Региональным представителем Фонда в Самарской области является руководитель управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. Заявители по программе «Старт» смогут получить письмо поддержки своего проекта - для этого необходимо будет обратиться за консультацией и прислать свой проект на ознакомление экспертам технопарка.

«Фонд содействия инновациям — это государственная некоммерческая организация, один из крупнейших федеральных институтов поддержки инноваций в России. Благодаря организационно-информационной поддержке нашего регионального офиса Фонда (ФСИ), только за прошлый год от Самарской области на программы ФСИ было подано 462 заявки, из которых 51 проект получил поддержку на общую сумму 262,5 млн рублей. За три года работы регионального представительства в «Жигулевской долине» Фондом было поддержано 204 проекта на 804,2 млн рублей. В нынешнем году в конкурсах ФСИ произошел ряд позитивных изменений, позволяющих еще эффективнее развивать инновационные проекты. Именно об этом технологические предприниматели региона смогут узнать на предстоящих семинарах о программах Фонда», - отметил Александр Сергиенко.

Семинары будут сгруппированы по трем темам, соответствующим основным конкурсам Фонда: «Старт», «Развитие» и «Коммерциализация»:
- «Старт». Программа поддержки малых, недавно созданных инновационных компаний. Грант от 4 до 12 млн руб.
- «Развитие». Программа направлена на финансирование предприятий, уже выпускающих высокотехнологичную продукцию и стремящихся диверсифицировать производство или снизить издержки. Грант размером от 15 до 30 млн руб. выдается на проведение НИОКР, при условии привлечения софинансирования от 30 до 100%.
- «Коммерциализация». Программа направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. Грант до 30 млн руб. при условии привлечения не менее 50% софинансирования.

Участие в семинарах бесплатное. Регистрация обязательна на официальном сайте.

 

Фото:   депаратамент информационной политики СО

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