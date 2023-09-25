Тольяттинцы приняли участие во Всероссийском марафоне #ДавайВступай

132

В мероприятии приняли участие глава города Николай Ренц и руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.



Марафон приурочен к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является ФМБА России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга.



Амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров, перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии, дал старт марафону. Он пробежит 42 км по городским достопримечательностям города и финиширует в 17.00 у Тольяттинского городского университета.



В это время в Тольяттинской больнице филиале № 1 ФМБА России и в отделении областной станции переливания крови прошла донорская акция #ДавайВступай.



Если вы решили стать потенциальным донором костного мозга, то необходимо подать заявление на вступление в регистр через Личный кабинет портала Госуслуг: раздел Документы - Здоровье - Подача заявления в Федеральный регистр доноров костного мозга. С подробной информацией можете ознакомиться по ссылке https://kmdonor.ru.

Фото: пресс-служба правительства СО