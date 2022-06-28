Тольяттинцев приглашают в филармонию на гала-концерт фестиваля Благодатное лето. Жигули

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Тольяттинцев приглашают в филармонию Академии Святителя Алексия на большой гала-концерт, посвященный 25-летию Православного детского лагеря г. Тольятти.

В концерте примут участие хоровые коллективы, насельники детского лагеря б/о "Поршень":

Большой Детский Хор имени В.С. Попова г. Москва;

Детский хор "Воскресение" центра духовно-нравственного воспитания "БоголепЪ" г.Астрахани;

хор "Лик" Православной классической гимназии г. Тольятти;

Образцовый хор мальчиков "Ладья" ДМШ №; им В.М.Свердлова г.Тольятти;

хор девочек "Благовест" Детской Музыкальной Школы №4 им. В.М.Свердлова г.Тольятти;

хор "Радость" Выселкской школы искусств.



Руководит большим сводным хором заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Кисляков. Мероприятие проходит в рамках реализации XI фестиваля-практикума "Благодатное лето Жигули 2022" при поддержке Фонда президентских грантов.