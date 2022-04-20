Тольяттинцев приглашают на лекцию "Я-ты-мы-город. Практики счастья"

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Лектория Тольяттинского краеведческого музея «Город. Инструкция по применению» приглашает 23 апреля в 16.00 на лекцию «Я-ты-мы-город. Практики счастья».

На встрече пойдет речь о механизмах, помогающих сохранять собственное счастье от кризисов, быть в согласии с самим собой, другими людьми и миром. По четырем аспектам жизни человека - физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном - будут предложены практики повышения внутреннего благополучия и распространения его в масштабах семьи и общества.

Лектор - Ольга Андрюшина, кандидат педагогических наук, бизнес-тренер, профессиональный коуч, психолог (специализации - позитивная психология, организационная психология), специалист по профориентации старшеклассников и взрослых, автор и ведущая проектов «PRO-эмоции», «Определись с будущим».

Встреча пройдет в Тольяттинском краеведческом музее, на бульваре Ленина, 22, в экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти».

Вход свободный. Не забудьте взять маску.

Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://tolyattinskiy- kraevedches.timepad.ru/event/ 2000081/

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