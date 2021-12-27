Тольяттинцев на остановках транспорта поздравят с Новым годом

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В городе Тольятти Самарской области 30 декабря пройдет традиционная акция – поздравление пассажиров на остановках общественного транспорта. 31 декабря планируют запустить праздничную автоплатформу.

По данным городской администрации, 30 декабря Дед Мороз, Снегурочка и символ года – Тигр начнут поздравлять пассажиров на остановках с 10:00, а 31 декабря автоплатформа стартует по трем районам города и будет работать до 22:00.

В начале 2022 года жителей ждет проект «Здоровая елка» и спортивные программы на катках. Полный список остановок и мест работы автоплатформы можно посмотреть на официальном сайте города, пишет Самара-КП.