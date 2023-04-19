Тольяттинский художественный музей ждет масштабное обновление

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В 2023 году масштабное обновление ждет Тольяттинский художественный музей, ставший одним из победителем грантового конкурса ПАО «Татнефть».

Как сообщается в группе «Поделись позитивом с Тольятти!», в музее заменят остекление, сделают ремонт, установят подвижные конструкций для размещения картин.

Задача проекта - создать комфортную среду для посетителей и обеспечить все условия для хранения и экспонирования художественных ценностей.

«В апреле стартовал первый этап реализации проекта. Ремонт входной группы и фасада здания будет выполнен в 2024 году», - рассказал руководитель ООО «Индустриальный парк» (ПАО «Татнефть») Дмитрий Шевелев, сообщает TLTgorod.

Фото: pxhere.com