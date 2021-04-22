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«Тольяттиазоту» отказано в удовлетворении иска о банкротстве ООО «Томет»

22 апреля 2021 17:22
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Кассационная инстанция подтвердила также полномочия арбитражного управляющего ООО «Томет» Анатолия Селищева.

Арбитражный суд Поволжского округа в Казани 21 апреля отказал в удовлетворении жалоб ПАО «Тольяттиазот» и ООО «Томет» на решения Арбитражного суда Самарской области и Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда о введении в ООО «Томет» процедуры наблюдения. «Тольяттиазоту» также отказано в удовлетворении иска о банкротстве ООО «Томет» как ненадлежащему заявителю, передает tltpravda.ru.

Однако все три инстанции подтвердили полномочия миноритария ТоАЗа – «Уралхима» как взыскателя нанесенного «Тольяттиазоту» ущерба.

Таким образом, суд подтвердил законность требований «Уралхима» к «Томету» в размере 77,3 млрд рублей – в пользу ПАО «Тольяттиазот» и 10,3 млрд рублей – в пользу самого «Уралхима». ООО «Томет» выступает в процедуре конкурсного производства в статусе должника, а «Уралхим» и другие потенциальные взыскатели долгов – как кредиторы.

Кассационная инстанция подтвердила также полномочия арбитражного управляющего ООО «Томет» Анатолия Селищева. Ранее, 3 марта постановлением Арбитражного суда Самарской области были прекращены полномочия прежде действовавших органов управления ООО «Томет» по главе с генеральным директором Владимиром Чабровым. Арбитражным управляющим ООО «Томет» был назначен Анатолий Селищев, который приступил к своим обязанностям в ООО «Томет» 9 марта.

Кредиторы ООО «Томет» по предложению Селищева приняли решение о продолжении производственной деятельности и сохранении трудового коллектива предприятия. Этими решениями кредиторы высказались за поддержание социально-экономической стабильности в регионе и сохранение рабочих мест. С 1 марта производственному персоналу ООО «Томет» была на 10-15% увеличена заработная плата.

Возместить указанные суммы ущерба мажоритарные акционеры ПАО «Тольяттиазот» были обязаны в соответствии с приговором Комсомольского районного суда Тольятти от 7 июля 2019 года. Этот суд заочно вынес Махлаям и их зарубежным партнерам обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) путем хищений при осуществлении в 2008-2011 гг. экспортных операций с продукцией ПАО «Тольяттиазот». Солидарным ответчиком по этому уголовному делу по решению суда стало ООО «Томет».

Согласно данным следствия, «Томет» контролируется гонконгским офшором Triumph Development Limited, принадлежащим швейцарскому партнеру Махлаев Эндрю Циви. В июле 2019 года он вместе с Махлаями был заочно были признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере по приговору Комсомольского районного суда г. Тольятти.

Бенефициары ПАО «Тольяттиазот» отказались от добровольного исполнения решения суда о взыскании с них 87-миллиардного ущерба. Как отмечалось ранее, около года назад Махлаи решили обанкротить «Томет» под собственным контролем, при котором они могли бы сохранить свои деньги и многомиллиардные активы «Томета», выведенные с ТоАЗа.

Для этого в начале 2020 года «Томет» перестал рассчитываться с ТоАЗом за оказываемые ему услуги, искусственно накапливая на себе задолженность. Кроме того, как неоднократно писали СМИ, Махлаи через принадлежащие им Тольяттихимбанк и банк РТС стали нагружать «Томет» кредиторской задолженностью, которая превысила 1,5 миллиарда рублей. В сентябре 2020 года ТоАЗ обратился в суд с иском о признании «Томета» банкротом. Гендиректор «Томета» Владимир Чабров остановил производство и перестал выплачивать зарплату рабочим.

Миноритарий ТоАЗа «Уралхим» позже был вынужден подать собственный иск о банкротстве ООО «Томет», стремясь не допустить исчезновения активов «Томета» и его денежных средств в новых офшорах Махлаев, а также исполняя возложенную на него судом обязанность как взыскателя 77-миллиардного ущерба в пользу «Тольяттиазота».

По мнению юристов, руководство ПАО «Тольяттиазот» действовало недобросовестно, обратившись с заявлением о банкротстве ООО «Томет», основывая требования на вступившем в силу приговоре суда. Этот же приговор оспаривается со стороны ПАО «Тольяттиазот». Его владельцы преследуют цель не допустить удовлетворение требований кредиторов, в том числе и в пользу самого ПАО «Тольяттиазот». Действия ПАО «Тольяттиазот» не могут рассматриваться в качестве разумных и добросовестных, противоречие в его позиции в рамках дела о банкротстве влечет невозможность выступать в качестве процессуального заявителя в деле о банкротстве ООО «Томет», поскольку незаинтересованность в исполнении приговора суда и отказ от возмещения ущерба в пользу ПАО «Тольяттиазот» свидетельствуют о злоупотреблении правом ПАО «Тольяттиазот» при подаче заявления о банкротстве аффилированного с ним лица.

Указанные обстоятельства были учтены Арбитражным судом Поволжского округа при рассмотрении кассационных жалоб ПАО «Тольяттиазот» и ООО «Томет». Суду пришлось действовать в жестких условиях давления со стороны бенефициарных владельцев «Тольяттиазота» – семьи Махлаев, представители которых через посредников пытались решить вопрос в суде в свою пользу с помощью коррупционных методов. Кроме того, со стороны заявителей была предпринята попытка давления на суд через вышестоящие судебные инстанции, однако и она оказалась безуспешной. Таким образом, Арбитражный суд Поволжского округа занял принципиальную и независимую позицию, приняв законное и обоснованное решение и оставшись на страже закона.

 

Теги: «Тольяттиазот» «Томет»

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