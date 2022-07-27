Тольятти вошел в число сильнейших моногородов России по уровню социально-экономического развития

91

Сегодня, 27 июля, в Москве госкорпорация ВЭБ.РФ презентовала итоги рейтинга развития моногородов за 2021 год. В рейтинг сильнейших третий год подряд вошел Тольятти. О ключевых результатах социально-экономического развития города в режиме ВКС рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Рейтинг моногородов проводится с 2016 года и рассчитывается по 17 показателям, включая оценку взаимодействия города с институтами развития, деятельности малого и среднего предпринимательства, экономической ситуации. Рейтинг помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны моногородов-лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества жизни горожан. В ТОП – 10 лучших моногородов России по социально-экономическому развитию Тольятти входит третий год подряд, что говорит о системной работе управленческой команды города и региона.

«Поздравляю команду муниципалитета, региональную команду, всех жителей города с тем, что Тольятти вошел в число лучших городов с точки зрения эффективности работы, «расшивке» застарелых проблем, которым зачастую десятки лет, решения вопросов по диверсификации экономики, а значит повышения уровня благосостояния всех жителей Тольятти. Конечно, регион работает сообща здесь. Правительство региона прилагает максимальные усилия для того, чтобы Тольятти преодолел все сложности развития», - сказал Дмитрий Азаров на церемонии подведения итогов рейтинга.

Глава региона отметил, что сегодня экономика Тольятти, как и всей Самарской области, столкнулась с новыми вызовами, которые связаны с беспрецедентным санкционным давлением в отношении России. «Крупнейший трудовой коллектив области – коллектив «АВТОВАЗа», а с ним еще такое же количество сотрудников, занятых в производстве автокомпонентов, чувствуют это сегодня на себе. Тем более важна та работа, которую мы проводим совместно с ВЭБ.РФ по диверсификации экономики города. Мы концентрируем свои усилия здесь», - сообщил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня особую важность представляет открытие новых производств и предприятий, а значит – создание новых рабочих мест. Для этого в Самарской области реализуется комплекс мер по привлечению инвесторов и поддержке бизнеса, в том числе в рамках работы площадок территорий опережающего развития и особых экономических зон.

«Сегодня ТОР «Тольятти» остается лидером по числу резидентов: 64 компании, инвестиционные проекты на 41 млрд рублей. Уже вложено 24,3 млрд рублей, создано боле 8 тысяч рабочих мест. Важно, чтобы этот инструмент развивался», - сказал губернатор. Дмитрий Азаров также добавил, что для привлечения новых инвесторов и сохранения стабильных условий для действующих резидентов важно продлить в автоматическом режиме срок действия ТОР в моногородах без подачи заявки еще на 5 лет с восстановлением для новых резидентов полного перечня преференций, вводить новые преференции и расширять существующие.

Глава региона отметил и результаты работы особой экономической зоны «Тольятти». Так, резидентами запущены 13 заводов, вложено 20 млрд рублей, создано 2,5 тысяч рабочих мест, в бюджеты всех уровней уплачено 5 млрд рублей. В 2022 году привлечено 5 новых инвесторов. В следующем году начинается строительство инженерной инфраструктуры на III очереди ОЭЗ «Тольятти».

«Мы концентрируем усилия по мерам поддержки в Тольятти, крупнейшем моногороде страны. И здесь я бы отметил эффективное взаимодействие региональных и федеральных институтов развития бизнеса», - сказал Дмитрий Азаров.

Благодаря системной работе Правительства Самарской области в регион привлекаются беспрецедентные средства из федерального бюджета, ресурсы федеральных институтов по поддержке бизнеса и развития субъектов РФ. Так, в 2021 году Тольятти только с Фондом МОНОГОРОДА.РФ было подписано 2 соглашения на сумму более 590 млн рублей. Также организаторы рейтинга, подводя итоги, отметили активное взаимодействие Тольятти и бизнес-сообщества города с федеральной корпорацией по поддержке малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация «МСП». «Наверное, таких показателей по субъектам МСП нет ни в одном моногороде, вы бьете все рекорды. Здесь есть какой опыт транслировать на другие города», - сказала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева, объявляя итоги рейтинга.

«По поручению губернатора мы создаем комфортные условия для ведения бизнеса в регионе, льготы специального налогового режима позволяют резидентам двух территорий опережающего развития в Тольятти и Чапаевске уверенно развиваться и увеличивать объемы производимой продукции, создавая дополнительные рабочие места. Поддержка Фонда моногородов позволяет бизнесу планировать свое развитие наперед, брать выгодные займы и развивать инфраструктуру своих предприятий, а постоянно растущее число резидентов говорит о доверии предпринимательского сообщества к команде Правительства и уверенности во всесторонней поддержке любых инвестпроектов» - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Мы понимаем ответственность, которая есть и перед регионом, и перед муниципальной управленческой командой. Хочу поблагодарить организаторов за очень важную и нужную работу, которая на системной основе обеспечивает поддержку развития моногородов всей страны. Уверен, объединяя усилия, развивая новые проекты, эффективно применяя существующие меры поддержки, будем добиваться наилучших результатов и впредь», - отметил Дмитрий Азаров.

Фото предоставлено ТАСС