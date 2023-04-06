Тольятти признали благоприятным для проживания городом

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подвело итоги подсчета Индекса качества городской среды за 2022 год по всем 1117 городам России.

Тольятти набрал 211 баллов из 360 максимально возможных. Это на 3 балла больше, чем за 2021 год и 2020 год, и на 18 баллов больше, чем за 2019 год. Состояние городской среды Тольятти определено как благоприятное.

Среди 60 крупных городов своей климатической группы (условно комфортный климат) Тольятти по количеству баллов занял 19 место.

Как сообщает "Тольяттии 24", среди 11 городских округов Самарской области Автоград пятый год подряд на 1 месте по качеству городской среды. Город превысил средний балл по городам Самарской области (184 балла) на 27 баллов.

Наибольшее количество баллов, 48, городу присвоено по направлению «жилье и прилегающие пространства».

Для справки:

Индекс качества городской среды — это показатель состояния и комфортности городской среды, измеряемый в баллах. Целью ИКГС является увеличение к 2030 году доли российских городов с благоприятной городской средой до 80%, пишет TLTgorod