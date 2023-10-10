Тольятти назван в семерке городов РФ, где любят собак

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В России много памятников, посвященных собакам — верным друзьям, о преданности которых слагают легенды. Эксперты сервиса путешествий tutu , которому в этом году исполнилось 20 лет, нашли города, в которых собаки в особом почете.

Москва

По данным кинологов чаще всего собак заводят жители столицы. Как правило, они отдают предпочтение небольшим породам: абсолютный лидер — чихуахуа. В Москве сразу несколько памятников, посвященных собакам. Самый известный — бронзовая овчарка на станции метро «Площадь Революции», которую еще называют собакой Баумана, у третьего вагона с конца в сторону «Бауманской». Ее нос натерт до блеска желающими привлечь удачу. Начало традиции положили студенты Бауманки.

Еще один популярный памятник установлен при входе на станцию метро «Менделеевская» — скульптура дворняги по кличке Мальчик посвящена гуманному отношению к бродячим собакам. У лап Мальчика, который жил и погиб в переходе на «Менделевской», часто лежат живые цветы — их приносят неравнодушные горожане.

Санкт-Петербург

В Северной столице, как и в Москве, любят маленьких собак, правда, здесь чаще всего заводят шпицев. И «собачьи» памятники в Санкт-Петербурге, конечно же, тоже есть. В саду Института экспериментальной медицины можно увидеть знаменитую собаку Павлова: считается, что скульптуру установили в 1935 году по инициативе самого ученого, который таким образом решил отблагодарить всех своих подопытных.

На входе в ресторан «Два му» установлен памятник тургеневской Муму: он изображает печального спаниеля, который клубочком свернулся у стоптанных сапог хозяина. А во дворе СПбГУ стоит памятник таксе, который запросто можно использовать в качестве скамейки, что регулярно и делают студенты. Длина собачки — аж 140 см.

Тольятти

Этот город в Самарской области сложно назвать туристическим центром: в основном сюда приезжают, чтобы увидеть расположенный неподалеку причудливый замок Гарибальди. Но есть в Тольятти еще одна, очень трогательная, достопримечательность. На Южном шоссе установлена скульптура собаки, которая получила название «Памятник преданности». Взгляд бронзовой немецкой овчарки устремлен на дорогу: по легенде, собака выжила в автокатастрофе, а хозяева погибли. Пес семь лет прожил на обочине, ожидая, что любимые люди за ним когда-нибудь вернутся. Его подкармливали и несколько раз пытались забрать домой, но животное все время возвращалось на место аварии. Неравнодушные к судьбе собаки даже построили ей будку, в которой она пряталась от непогоды. В 2003 году скульптор Олег Клюев увековечил верного питомца в бронзе.

Воронеж

В Воронеже тоже есть памятник преданной собаке, которая хорошо известна по повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное Ухо». Скульптура пса в натуральную величину установлена на площади перед воронежским кукольным театром «Шут». Питомец замер в ожидании хозяина. Ухо у собаки не белое, а золотое: отполировано до блеска. Считается, что верный Бим исполняет самые сокровенные желания.

А если вы соберетесь в один из этих городов со своим четвероногим другом, то можете найти на tutu ж/д билеты и увидеть вагоны, в которых можно ехать с собакой.

Краснодар

На проспекте Мира в Краснодаре установлен позитивный памятник «Влюбленные собачки». Герои «наряжены» в платье и кафтан и как будто вышли на романтическую прогулку по городу. Кому-то памятник кажется странным, кому-то — милым, но в объективы фотокамер он попадает регулярно. На скульптуре — слова Владимира Маяковского, который, побывав в Краснодаре, так охарактеризовал город: «Это не собачья глушь, а собачкина столица».

Кострома

В Костроме в 2009 году был установлен памятник псу Бобке, который работал вместе с пожарными в начале XIX века. На счету Бобки много спасенных жизней. Например, однажды пушистый огнеборец вытащил из горящего дома младенца. Пес дожил до преклонных лет и погиб на работе, попав под колеса пожарной конки.

Интересно, что скульптура в Костроме изображает бассет-хаунда, а Бобка, если верить запискам краеведов, был больше похож на большого рыжего водолаза. Впрочем, порода уже не так и важна: главное, что Бобку в городе помнят, а «собачий» памятник радует горожан и туристов. Кстати, рядом с собакой стоит копилка, куда любой желающий может бросить монету. Все собранные средства идут на помощь приюту для животных.

Пермь

В этом городе тоже чтут собак-спасателей: в саду имени Свердлова установлен памятник ньюфаундленду, которого местные жители привыкли называть скорбящим. По городской легенде хозяин собаки Раймонды умер от сердечного приступа во время прогулки со своей любимцеей, а вдова покойного установила скульптуру в знак верности и любви. Есть и более позитивная версия, по которой ньюфаундленд спас из пруда тонущего ребенка. Тогда пес вовсе не скорбящий, а просто задумчивый.

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Фото: Дильдина Светлана