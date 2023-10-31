110

ТГУ стал участником документального цикла телеканала НТВ «Мои университеты. Будущее за настоящим» и впустил съёмочную группу в самое сердце научно-образовательного процесса. 3 ноября 2023 года в 8:25 по московскому времени на телеканале НТВ передача выйдет в эфир.

«В Тольятти ехали люди, которые хотели сделать то, что никто никогда в жизни не делал», – это, по мнению ректора ТГУ Михаила Криштала, и определило бурное развитие экономики города с момента его рождения, а также ментальность людей, живущих здесь сегодня. Тольяттинский государственный университет – научно-образовательный центр города, сопровождающий каждый этап его развития. С 2021 года Тольяттинский государственный университет – участник федеральной программы «Приоритет 2030» – самой масштабной в истории страны программы государственной поддержки и развития университетов. Современный ТГУ сам является полноправным двигателем развития Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации, а по отдельным направлениям в науке и образовании составляет конкуренцию на международном уровне.

Актёр театра и кино Евгений Шириков и школьник Андрей Исаев совершили путешествие в университет и узнали секреты создания стартапов, мастерства химиков и проектирования гоночных болидов, почувствовали любовь к российскому автопрому и силу Волги.

Съёмочная группа НТВ покажет уникальную систему обучения с непрерывной практикой в реальных условиях работы и проектной деятельностью, в которую вовлечены все студенты Тольяттинского госуниверситета. При поддержке вуза они создают опытные образцы, находят инвесторов и регистрируют права на изобретения. Зрители проекта «Мои университеты. Будущее за настоящим» увидят лаборатории ТГУ, где рождаются новации, которые затем внедряются в автомобильной промышленности, медицине и энергетике.

В ТГУ создают будущее уже сегодня, а посмотреть, как это происходит, можно в ближайшую пятницу, 3 ноября, в 08:25 помосковскому времени. Анонс программы доступен по ссылке .

Для справки:

Документальный проект НТВ «Мои университеты. Будущее за настоящим» – это истории о лучших университетах, институтах и академиях России. В каждом выпуске представители двух поколений – подростки и взрослые – рассказывают зрителям о вузах, их традициях, отличиях, уникальных факультетах, специализациях и педагогах, а также о том, что важно для каждого поколения. Просветительский информационно-развлекательный цикл показывает лучшие учебные заведения страны и помогает подросткам определиться, куда пойти учиться после окончания школы.

Проект «Мои университеты. Будущее за настоящим» создан телеканалом НТВ в Десятилетие науки и технологий при поддержке национального проекта «Наука и университеты».