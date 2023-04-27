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ТГУ готовится к военному параду

27 апреля 2023 10:28
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ТГУ готовится к военному параду

5 мая в 12:00 на площади перед главным корпусом Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) пройдёт Парад Победы. В программе – торжественный митинг, посвящённый 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, шествие курсантов военного учебного центра ТГУ и «Наш Бессмертный полк».

Тольяттинский госуниверситет является единственным гражданским вузом Поволжья, который ежегодно проводит собственный военный парад в честь Дня Победы. Эта традиция позволяет помнить подвиги отцов, дедов и прадедов, сражавшихся против фашизма на фронтах Великой Отечественной войны и отстоявших независимость своей страны.

Программа праздничного мероприятия:

11:00 – в храме святой Татианы состоится лития по погибшим в годы Великой Отечественной.

11:00-11:30 – в сквере у главного корпуса ТГУ будут работать:

– интерактивная площадка Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

– экспозиция «Эхо войны» с вещами военного времени из коллекции семьи Недумовых;

– мобильная аллея героев – проект администрации г.о. Тольятти, рассказывающий о 15 ставропольчанах-участниках Великой Отечественной войны, получивших высокое звание Героя Советского Союза за подвиги, совершенные на полях сражений и интерактивная карта города Тольятти с указанием улиц, названных именами героев-ставропольчан. 

11:30 – почётные гости университета возложат цветы к Мемориалу мировым войнам в сквере ТГУ и почтут память солдат, погибших в Первой и Второй мировых войнах.

12:00 – начало торжественного мероприятия «Одна на всех Победа»:

– выступление ректора ТГУ Михаила Криштала и почётных гостей университета;

– парад курсантов военного учебного центра ТГУ в честь Дня Победы;

– акция «Наш Бессмертный полк»;

– показательные выступления воспитанников Федерации армейского рукопашного боя Самарской области и военно-патриотического клуба «Вымпел».

С 12:45 в сквере ТГУ будет работать полевая кухня, а артисты Русского оркестра Тольяттинской филармонии дадут небольшой концерт «Нам мир подарила Победа», исполнив песни военных лет.

Начало парада 5 мая в 12:00, площадь перед главным корпусом ТГУ (Тольятти, ул. Белорусская, 14).

 

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