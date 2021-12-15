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Студентка ПВГУС получит грант на развитие своего творческого стартапа

15 декабря 2021 13:08
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Студентка ПВГУС получит грант на развитие своего творческого стартапа

Проект ET STUFF, представленный Поволжским государственным университетом сервиса на первом Межвузовском акселераторе Самарской области, вошел в число победителей. Он получил ваучер на самый большой грант от Инновационного фонда Самарской области среди семи проектов, награжденных по итогам демодня акселератора (прошел 14 декабря). 

Суть проекта ET STUFF – создание производства сумок с авторским дизайном и уникальным принтом, выполненных в разных техниках: роспись акрилом, шелкография, тай дай и т.д. Автор проекта - студентка ПВГУС направления «Искусство костюма и текстиля» Елизавета Танцерева. В команде также ее сестра – Ольга Мелентьева. Научным руководителем проекта выступила заведующая кафедрой «Искусство и дизайн» ПВГУС Татьяна Белько, а трекером - заведующая кафедрой «Гостеприимство и межкультурные коммуникации» Наталья Алексеева

Первый Межвузовский акселератор студенческих проектов стартовал осенью 2021 года по инициативе областного министерства экономического развития и инвестиций. Оператором программы стали региональный центр инноваций StartupSamara и «Фабрика Единорогов». Акселератор объединил ряд ведущих университетов региона. 

 «Я запустила проект ET STUFF в конце ноября 2019 года, - рассказала Елизавета Танцерева. - Сначала решила делать как можно больше сумок, научилась создавать изделия высокого качества. Начала снимать видео процесса и выкладывать в Тик-Ток. О проекте узнало больше людей, начались первые продажи, мы объединились с Ольгой в команду. Но затем продажи снизились и стало ясно, что не хватает знаний, чтобы оставаться на плаву. И нам выпала возможность пройти обучение на Межвузовском акселераторе. Стало ясно, насколько многого мы не знали! Мы поняли, что нужно правильно поставить цель и определить задачи. Поняли, как важно знать свою целевую аудиторию, как с ней взаимодействовать. Провели CustDev и проверили гипотезу о том, что люди нуждаются в аксессуарах с уникальным дизайном. Научились считать емкость рынка, поняли, по каким критериям анализировать конкурентов». 

В ходе акселератора команда прописала бизнес-модель своего проекта, которую готова реализовать, определила целевую аудиторию и её ядро, выявила конкурентов. ET STUFF был награжден ваучером на получение гранта в размере 450 тыс. рублей. Средства планируется направить на покупку расходных материалов, швейных машинок, оверлока, ноутбука, станка для шелкографии, обучение таргетингу и т.д. Одна из целей команды – выход с продукцией на маркетплейсы. 

 

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