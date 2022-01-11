Строительство набережной Тольятти обсудили на совещании в региональном Правительстве

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Ход строительства Тольяттинской набережной обсудили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел 11 января 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие зампред Правительства Наталья Катина, министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, министр управления финансами Андрей Прямилов, министр строительства Николай Плаксин, мэр Тольятти Николай Ренц, представители министерства энергетики и ЖКХ области, ресурсоснабжающей организации, компании-подрядчика.

Работы по строительству набережной стартовали осенью минувшего года и в настоящее время идут полным ходом. По информации министерства строительства региона, сейчас на месте будущей набережной производится устройство подпорных стенок, расчистка территории от растительности, устройство защитных сооружений, ремонт продольных бун, ремонт причального сооружения, вертикальная планировка территории. На объекте задействованы 118 человек и 21 единица техники.

На совещании подробно обсудили вопросы подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, корректировки сметной документации и соблюдения графика ведения работ.

«Это крайне важный для тольяттинцев и для всех нас объект. Сроки очень сжатые, прошу оперативно искать и находить варианты решения проблем, своевременно информировать Правительства о возникающих сложностях и рисках», - призвал участников совещания председатель областного Правительства.

Строительство будет идти в три этапа: первый – от западного пляжа до спортивной гавани, второй – от спортивной гавани до пирса, и третий этап – от пирса до восточного пляжа. Общая протяженность новой тольяттинской набережной составит 3700 метров, площадь, на которой планируется выполнить благоустройство – 1 380, 6 кв.м. Ввод в эксплуатацию первого этапа запланирован на 2022 год.