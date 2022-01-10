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Строительство объектов инфраструктуры к заводу по производству сыров в Тольятти профинансирует Группа ВЭБ.РФ 

10 января 2022 16:57
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Новый завод станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки 860 тонн в сутки, то есть порядка 290 млн тонн молока в год. 

Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) профинансирует строительство инфраструктуры к заводу сыров «КАРАТ», который в настоящее время строится в Тольятти. Торжественный старт строительству завода в сентябре 2021 года дал Дмитрий Азаров. Уже в 2023 году инвестор планирует запустить работу предприятия. Федеральная поддержка будет направлена на возведение локальных очистных сооружений производственных и поверхностных сточных вод, трансформаторной подстанции и реконструкцию автомобильной дороги к заводу. Институт развития направит на эти цели более 570 млн рублей.

«Самарская область укрепляет свои позиции, как лидера по переработке молока. Это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей, для наших животноводов. Вне всякого сомнения, развитие этого направления является приоритетом в сельском хозяйстве нашего региона», – отметил Глава региона Дмитрий Азаров в ходе торжественной церемонии старта строительства заводу «КАРАТ». 

Новый завод станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки 860 тонн в сутки, то есть порядка 290 млн тонн молока в год. Предприятие оснастят французским и российским оборудованием. Здесь будут спроектированы современные инженерные системы для эффективного расхода воды, электроэнергии и газа. На тольяттинской площадке планируется производить творожные и полутвердые сыры, а также зерненый творог. 

Инвестор вложит в создание своей новой производственной площадки более 10 млрд рублей. На будущем предприятии будет трудоустроено 574 человека.

«Мы рады, что столь крупный инвестор с высокотехнологичным производством и продукцией, известной по всей стране, пришел в Самарскую область. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова мы оказываем компании всестороннюю поддержку: обеспечили полное сопровождение инвестпроекта через «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области», компания получила статус резидента ТОСЭР «Тольятти» и теперь может пользоваться соответствующими налоговыми льготами, мы заключили инвестиционный меморандум, упростив процедуру выделения земли, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы помогаем нашим инвесторам и в получении поддержки, в том числе, льготного финансирования, федеральных институтов развития. Все эти инструменты помогают запускать новые производства на площадке региона в максимально короткие сроки, а инвесторам – видеть в лице управленческой команды надежного партнера, готового поддержать на любом этапе реализации проекта». 

Строительство инфраструктуры будущего завода «КАРАТ» поспособствует диверсификации экономики в моногороде, а также позволит инвестору реализовать свой проект в более короткие сроки, снизить объем затрат на строительство. Проект финансируется с привлечением кредитных средств ПАО Сбербанк, при поддержке Минсельхоза России.

После выхода на проектные мощности на предприятии будут производить и продавать более 38 тыс. тонн готовой продукции в год, что позволит занять одну из лидирующих позиций среди производителей сыров в России.


 

Теги: Акценты

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