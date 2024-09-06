«Спорт для всех»: при поддержке «Тольяттиазота» открылась новая спортплощадка

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При поддержке «Тольяттиазота» был реализован общественный проект «Спорт для всех» в рамках губернаторской программы «СОдействие». Программа обеспечивает поддержку инициатив жителей региона по развитию социальной инфраструктуры, привлекая внебюджетные источники.

Уличный спортивный комплекс в Комсомольском районе г.о.Тольятти общей площадью 348 м2 предназначен для воркаута, занятий баскетболом и волейболом. На территории площадки расположены все необходимые тренажеры, включая шведскую стенку, разноуровневые турники, баскетбольные щиты. Специальное покрытие травмобезопасно и рассчитано на длительную интенсивную эксплуатацию. Комплекс подходит для тренировок как подростков, так и взрослого населения.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

Одной из приоритетных задач корпоративной политики «Тольяттиазота» является поддержка и развитие спорта в регионе присутствия. Предприятие выступает организатором международных соревнований и партнером региональных турниров, поддерживает городские спортивные школы. Корпоративные команды ТОАЗа на регулярной основе принимают участие в спортивных мероприятиях, демонстрируя высокий уровень подготовки. Личный пример взрослых — отличный способ формирования основ здорового образа жизни подрастающего поколения, а открытие подобных площадок мотивирует на занятия спортом и делает его комфортным и общедоступным.

Фото предоставлено пресс-службой АО ТОАЗ