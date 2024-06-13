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Сотрудники «Тольяттиазота» приняли участие в фестивале бега «Королева спорта»

13 июня 2024 14:25
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Масштабное событие объединило более 2 500 профессионалов и любителей здорового образа жизни из 140 городов России. Трасса забега проходила по набережной реки Волги.

13 июня 2024 года. Сотрудники «Тольяттиазота» приняли участие в семейном музыкальном фестивале бега «Королева спорта», который состоялся в День России в Самаре.

Масштабное событие объединило более 2 500 профессионалов и любителей здорового образа жизни из 140 городов России. Трасса забега проходила по набережной реки Волги.

В соревнованиях приняли участие 16 сотрудников ТОАЗа. Они преодолевали дистанции в 3, 5, 10 и 21,1 км. Александр Барков, слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта и обслуживания технологического оборудования агрегатов аммиака, занял 3 место в своей возрастной категории (мужчины, 18 — 29 лет) на дистанции 10 км. Его результат составил 42 минуты 6 секунд. На финише всем участникам фестиваля вручили коллекционные медали с символом города.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

"Постоянное участие сотрудников ТОАЗа в спортивных событиях — еще одна возможность продемонстрировать приверженность компании здоровому образу жизни. Забег стал не только проверкой своей физической подготовки, но и полезным досугом в кругу коллег. Корпоративная сила духа, сплоченный коллектив и мощная партнерская поддержка позволяют добиваться не только высоких результатов в спорте, но и ставить производственные рекорды". 

 

Фото:пресс-служба ТОАЗа

Теги: Тольятти

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