Службы городского хозяйства Тольятти устраняют подтопления из-за сильных осадков

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Из-за сильных осадков в виде дождя и мокрого снега на некоторых участках улично-дорожной сети Тольятти образовались подтопления. Для устранения последствий минувшей ночью были мобилизованы все имеющиеся силы городского хозяйства. Работа ведется в круглосуточном режиме!

Специалисты производят откачку воды в местах, не оснащенных ливневками, а также там, где ливневая канализация не справляется с сильным потоком талой воды. Ситуацию усугубляет дождь, который беспрерывно идет на протяжении суток.

По последним данным, ситуация значительно улучшилась на улицах Борковская, Офицерская, Юбилейная и Ленинском проспекте. На данных участках улично-дорожной сети вода медленно уходит. Особое внимание службы городского хозяйства уделяют микрорайону Федоровка и Шлюзовой, где откачка воды производится с центральных магистралей и вблизи частных домовладений.

Работа по устранению последствий сильных осадков продолжается и ведется во всех районах города!