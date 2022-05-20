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Резиденты «Жигулевской долины» презентовали свои проекты руководству ПАО «ОДК-Кузнецов». Встреча была организована управляющей компанией технопарка. Активное сотрудничество инновационной площадки и одного из крупнейших предприятий региона началось с подписания соглашения в рамках Инжинирингового форума в прошлом году.

Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных компаний. Для этого в регионе создаются все необходимые условия, активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

ПАО «ОДК-Кузнецов» – ведущее предприятие в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли и энергетике.

«Мы регулярно организуем презентации инновационных проектов и высокотехнологических решений гостям региона, иностранным делегациям, представителям федеральных институтов развития, госкорпораций и бизнеса. Мы на постоянной основе рассказываем об инновационных проектах в региональных и федеральных СМИ, чтобы широко заявить о молодых разработчиках и помочь им успешно выйти на рынок. Совместно с РЖД мы проводим конкурсы грантов, победители которых получают возможность внедрить свою разработку в инфраструктуре компании, - рассказал о работе с инновационными стартапами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Во встрече приняли участие представители компаний-резидентов «Жигулевской долины»: ООО «Рена Солюшинс» - предприятие по разработке автоматизированных и роботизированных готовых решений для сварочных процессов с применением контактной, дуговой в среде защитных газов и сварочных технологий; ООО «Инструм-Рэнд» с проектом по разработке и внедрению систем автоматизации и учёта инструмента и оборудования на предприятии. Они подготовили ряд предложений, готовых к реализации на поле холдинга.

«Сотрудничество с ПАО «ОДК-Кузнецов» имеет для нас ключевое значение. Мы, как оператор инновационной деятельности региона, являемся своеобразным мостиком, связывающим инвесторов и инноваторов. Для нас важно, чтобы «выращенные» в периметре технопарка инновационные проекты нашли свое применение на стратегически важных предприятиях России», – прокомментировал руководитель ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

Роман Рожков, генеральный директор ООО «Рена Солюшинс»:

– Мы благодарны технопарку «Жигулевская долина» за организацию этой встречи. Мы пообщались с техническими специалистами предприятия, представили свой проект и будем очень рады, если ознакомительная встреча перерастет в плодотворное сотрудничество.

Александр Ганин, менеджер по развитию бизнеса ООО «Инструм-Рэнд»:

– Встреча с ПАО «Кузнецов» прошла очень продуктивно. Для нас это отличный шанс реализовать свои проекты и наладить долгосрочное сотрудничество с новыми для нас предприятиями. По итогам питча был озвучен ряд предложений со стороны руководства предприятия, и намечены дальнейшие пути взаимодействия с инноваторами из «Жигулевской долины».