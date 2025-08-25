Резидент «Жигулёвской долины» проведёт образовательную программу «Инношкольник» в Артеке

189

70 будущих технологических предпринимателей соберутся в международном детском центре «Артек» для участия в сентябрьской смене «Инношкольник». Организатор программы – Фонд содействия инновациям (ФСИ), оператором выступает ООО «ИННОПОЛ–ТЕХНОЛОГИИ», резидент технопарка «Жигулёвская долина».

Программа «Инношкольник» рассчитана на победителей и участников ведущих всероссийских конкурсов и проектов в сфере научно-технического творчества молодёжи: «АгроНТРИ», «ЭкоПатруль», «Дежурный по планете», «ШУСТРИК», «ИнтЭРА» и «Space-π. Открытый космос». Все участники также прошли дополнительный серьёзный отбор: тесты по профильным предметам и творческое задание (разработка упрощённой модели бизнес-планирования своих идей). В Артеке с 1 по 21 сентября участникам программы предстоит освоить основы технологического предпринимательства, доработать технические проекты в командах, получить обратную связь от экспертов.

Компания «ИННОПОЛ-ТЕХНОЛОГИИ» была выбрана в качестве оператора программы «Инношкольник» по итогам конкурса мероприятий, обеспечивающих развитие у школьников и молодёжи интереса к науке, инновациям и предпринимательству. Проводил конкурс ФСИ, на реализацию образовательного проекта ООО «ИННОПОЛ–ТЕХНОЛОГИИ» было выделено 5 млн рублей.

«В программе предусмотрены мастер-классы, лекции и проектная работа. Проект соответствует миссии, которую ставит перед собой наша компания, – это поддержка молодых талантов в научно-технической сфере, – отметил Антон Полтораднев, генеральный директор компании «ИННОПОЛ-ТЕХНОЛОГИИ». – Участие в программе помогает выявлять и поощрить одарённых детей, способствует развитию инновационного потенциала нашей страны. Формировать способности к инновационной деятельности и технологическому предпринимательству сейчас нужно с самого раннего школьного возраста».

Компания «ИННОПОЛ-ТЕХНОЛОГИИ» стала резидентом технопарка «Жигулёвская долина» в 2023 году с проектом «Создание центра инжиниринга и опытного производства в области электроники и промышленного оборудования».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»