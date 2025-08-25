Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
Резидент «Жигулёвской долины» проведёт образовательную программу «Инношкольник» в Артеке

25 августа 2025 10:53
189
Программа «Инношкольник» рассчитана на победителей и участников ведущих всероссийских конкурсов и проектов в сфере научно-технического творчества молодёжи.

70 будущих технологических предпринимателей соберутся в международном детском центре «Артек» для участия в сентябрьской смене «Инношкольник». Организатор программы – Фонд содействия инновациям (ФСИ), оператором выступает ООО «ИННОПОЛ–ТЕХНОЛОГИИ», резидент технопарка «Жигулёвская долина».

Программа «Инношкольник» рассчитана на победителей и участников ведущих всероссийских конкурсов и проектов в сфере научно-технического творчества молодёжи: «АгроНТРИ», «ЭкоПатруль», «Дежурный по планете», «ШУСТРИК», «ИнтЭРА» и «Space-π. Открытый космос». Все участники также прошли дополнительный серьёзный отбор: тесты по профильным предметам и творческое задание (разработка упрощённой модели бизнес-планирования своих идей). В Артеке с 1 по 21 сентября участникам программы предстоит освоить основы технологического предпринимательства, доработать технические проекты в командах, получить обратную связь от экспертов.

Компания «ИННОПОЛ-ТЕХНОЛОГИИ» была выбрана в качестве оператора программы «Инношкольник» по итогам конкурса мероприятий, обеспечивающих развитие у школьников и молодёжи интереса к науке, инновациям и предпринимательству. Проводил конкурс ФСИ, на реализацию образовательного проекта ООО «ИННОПОЛ–ТЕХНОЛОГИИ» было выделено 5 млн рублей.

«В программе предусмотрены мастер-классы, лекции и проектная работа. Проект соответствует миссии, которую ставит перед собой наша компания, – это поддержка молодых талантов в научно-технической сфере, – отметил Антон Полтораднев, генеральный директор компании «ИННОПОЛ-ТЕХНОЛОГИИ». – Участие в программе помогает выявлять и поощрить одарённых детей, способствует развитию инновационного потенциала нашей страны. Формировать способности к инновационной деятельности и технологическому предпринимательству сейчас нужно с самого раннего школьного возраста».

Компания «ИННОПОЛ-ТЕХНОЛОГИИ» стала резидентом технопарка «Жигулёвская долина» в 2023 году с проектом «Создание центра инжиниринга и опытного производства в области электроники и промышленного оборудования».

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»

