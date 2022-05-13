Отечественные технологии реверс-инжиниринга найдут применение в «Жигулевской долине»

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В современных экономических условиях технологии реверс-инжиниринга приобретают все большую значимость для компаний Самарского региона. Региональный центр инжиниринга технопарка «Жигулевская долина» (РЦИ), традиционно оказывающий данные услуги для широкого круга заказчиков, участвует в организации мероприятий для представителей МСП, расширяя их осведомленность о новых инструментах обратного инжиниринга.

5 мая в «Жигулевской долине» состоялась рабочая встреча представителей Регионального центра инжиниринга «Жигулевской долины», резидентов технопарка ООО «Прототип» и ООО «ДС-Инжиниринг» с ООО «Кваливэд» – сертифицированным дилером компании Scanform, активным участником рынка высокоточного 3D-сканирования и реверс-инжиниринга.

«Реверс-инжиниринг представляет собой процесс создания технической документации на основе имеющейся детали или конструкции. Иными словами, процесс проектирования идет в обратном направлении – от физического объекта к его абстрактному представлению.

На производстве нередко возникают ситуации, при которых реверс-инжиниринг является оптимальным, а иногда и единственным способом решения различных задач. Например, обратный инжиниринг полезен при разработке, модернизации и ремонте оборудования», – пояснил руководитель Регионального центра инжиниринга «Жигулевской долины» Сергей Ганин.

Посредством реверс-инжиниринга получают цифровые 3D­модели, по которым с помощью традиционных и/или аддитивных технологий может быть быстро изготовлена новая деталь.

Типичными случаями применения являются ситуации, когда деталь нужна срочно, но производитель прекратил свою деятельность, или такие детали больше не поставляются, или слишком велики сроки поставок, или завышена цена. Реверс-инжиниринг незаменим при отсутствии или утере проектной документации, а также в случае изучения продукции конкурентов и осуществления трансфера технологий.

В ходе встречи технический директор ООО «Кваливэд» Иван Борисов продемонстрировал уникальные возможности отечественного 3D-сканера Scanform для реверс-инжиниринга.

«Scanform – производитель доступных профессиональных ручных 3D-сканеров. Компания выросла из стартапа резидента «Сколково» по созданию ручного 3D-сканера, доступного по цене, и сегодня, благодаря команде единомышленников-профессионалов, проект перерос в коммерческий проект по созданию недорогого сканера с уровнем сканирования, близким к промышленному оборудованию», – отметил Иван Борисов.

Представители инновационных компаний технопарка высоко оценили возможности отечественного 3D-сканера.

«Эта технология имеет максимальную значимость и актуальность в текущих экономических условиях для выстраивания качественного и быстрого процесса импортозамещения. Для нашей компании эта встреча стала возможностью не только подробно узнать о возможностях 3D-сканера российского производства, но еще и убедиться в этом на практике. На данном этапе развития компетенций наша команда задумалась о возможности приобретения этого оборудования для покрытия широкого спектра задач в инжиниринге и прототипировании. На мой взгляд, как нельзя лучше для этих целей подходит именно сканер Scanform», – отметил директор ООО «ПРОТОТИП» Дмитрий Тюшевский.

Напомним, одним из основных направлений деятельности Регионального центра инжиниринга, работающего в периметре технопарка «Жигулевская долина» является реинжиниринг. Специалисты РЦИ помогут вам в подготовке необходимой рабочей конструкторской документации на детали, изделия, технологическую оснастку и оборудование.

Комплексный подход к решению сложных технических задач, консолидация компетенций, имеющихся в распоряжении не только РЦИ, но и других инжиниринговых и производственных компаний, расположенных на территории Самарского региона, позволят реализовать проекты любой сложности.

Фото: пресс-служба технопарка