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Окулисты проведут бесплатное выездное офтальмологическое обследование жителей г. Тольятти

22 июля 2025 14:03
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Окулисты проведут бесплатное выездное офтальмологическое обследование жителей г. Тольятти

8 августа Чебоксарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова проведет бесплатное выездное офтальмологическое обследование жителей г. Тольятти. Прием будет проходить на базе мобильного диагностического комплекса.

Комплекс представляет собой «больницу на колесах» - автономный трейлер, укомплектованный современным диагностическим оборудованием, кабинетами для приема пациентов, оборудованными рабочими местами для врачей.

Оборудование, размещенное в МДК, позволяет:

- измерить остроту зрения;

- измерить внутриглазное давление (что необходимо для профилактики глаукомы);

- исследовать передний отрезок глаза (что необходимо для профилактики катаракты и ряда других заболеваний);

- при необходимости исследовать глазное дно.

Прием ведут практикующие офтальмологи с большим опытом работы.

Дата и место проведения: 8 августа на Центральной площади

Режим работы с 09.00 до 16.00.

Фото: МНТК «Микрохирургия глаза», Чебоксарский филиал

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