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Объявлен городской конкурс рисунков в стиле граффити в Тольятти

30 сентября 2022 09:38
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Объявлен городской конкурс рисунков в стиле граффити в Тольятти

В преддверии открытия памятника Пальмиро Тольятти в Итальянском сквере Современная Гуманитарная Бизнес Академия объявляет городской конкурс рисунков в стиле граффити «ТОЛЬЯТТИ: РОССИЯ-ИТАЛИЯ (ИСТОРИЯ)».

Российско-итальянская история Тольятти начинается не в 1964 году, когда «город святого креста» Ставрополь переименован в город с именем итальянского коммуниста, антифашиста Пальмиро Тольятти…

Известно, что еще в 18 веке в Ставрополе предлагался эскиз Троицкого собора по проекту Трезини. Влияние русской культуры на итальянцев неоспоримо: они любят Достоевского, Гоголя, на итальянский переведены басни Крылова: «Ворона и лисица», «Мартышка и очки», «Слон и Моська…». Легендарный АВТОВАЗ связан с ФИАТ, в Тольятти есть Итальянский сквер, где совсем скоро откроется памятник Пальмиро Тольятти. Мозаики, бурный расцвет которых приходится на период Рима, Византии, можно встретить в «храмовой архитектуре СССР» на территории Тольятти. Они сверкают и отражают солнечный свет во Дворцах (спорта, пионеров, кино, музыки) — объектах советского модернизма, пишет augustnews.ru.

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