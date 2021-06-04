Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее

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С 9 июня в Тольяттинском краеведческом музее начнет работу выставка «Тольяттикаучук»: страницы истории», посвященная 60-летнему юбилею ООО «Тольяттикаучук».

На выставке будут представлены фотографии и документы из фондов Тольяттинского краеведческого музея и архива пресс-службы предприятия, отражающие основные исторические вехи строительства, становления и развития одного из флагманов химической промышленности Советского Союза и современной России.

Строительство Куйбышевского завода синтетического каучука (так называлось предприятие до 1979 года) оказало значительное влияние на развитие и становление химической промышленности Тольятти. Одновременно с цехами завода возводились и сдавались в эксплуатацию очистные сооружения, водозабор, городская насосная станция питьевого и пожарного водоснабжения, ТЭЦ, железнодорожная станция «Химзаводская», что сформировало всю инфраструктуру Северного промышленного узла города Тольятти.

15 июня 1961 года с конвейера завода сошёл первый брикет каучука, с этой даты идёт отсчёт истории предприятия. За достигнутые успехи в освоении производства новых марок каучука в 1966 году завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

1968 году, после введения в строй третей очереди предприятия, «Синтезкаучук» стал крупнейшим в СССР по производству, а впоследствии и по ассортименту изопреновых каучуков.

На выставке, где представлены фотографии и документы, вы сможете познакомиться с основными вехами в истории завода «Тольяттикаучук».

Выставка будет интересна посетителям разного возраста, интересующимся историей родного города.

Выставка будет работать в Тольяттинском краеведческом музее с 9 июня по 22 августа 2021 г. Вход свободный.

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