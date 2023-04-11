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Новая выставка откроется в Тольяттинском краеведческом музее

11 апреля 2023 13:09
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Новая выставка откроется в Тольяттинском краеведческом музее

12 апреля в 16.00 в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Керамика. Хрупкое искусство», на которой будут представлены произведения декоративно-прикладного искусства из фондов Художественной школы имени Марка Шагала. Все творческие работы, представленные на выставке, выполнены учащимися школы в технике керамики, под руководством замечательного преподавателя школы Ирины Владиленовны Замулы.

Учащиеся вместе с педагогами погружаются в тысячелетнюю историю развития керамики, изучают возможности материала, оттачивают свое мастерство, ищут свой индивидуальный почерк и воплощают свои творческие замыслы. Каждая детская работа – уникальна и неповторима: пластические формы, цветовые вибрации и богатство декоративных эффектов определяют высокое художественное качество работ. Произведения юных мастеров посредством формы и цвета повествуют своему зрителю самые разнообразные сюжеты: бытовые, сказочные, фантазийные, исторические, фольклорные и литературные. Перед нами предстают образы солдат времен Отечественной войны 1812 года, хоровод девушек в русских народных костюмах, фольклорные образы разных народов, бытовые сценки и зарисовки. Зритель сможет познакомиться с авторской интерпретацией таких литературных произведений, как «Алые паруса» А. Грина, «Снежная королева» Г.Х. Андерсена, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова и др.

На выставке визуализация познакомит зрителей с особенностями техники, с этапами создания керамических произведений. Также гости выставки смогут на практике познакомиться с приемами лепки и росписи керамики в рамках авторских мастер-классов преподавателей Художественной школы имени Марка Шагала (расписание мастер-классов будет опубликовано дополнительно).

Эта выставка – место встречи: не только встречи работ со своим зрителем, но и встречи истории и современности, традиций и новаторства, канонического и актуального, детского и взрослого, робкого, трепетного и смелого, и яркого. Эта выставка о том, как зарождается творческий потенциал в каждом юном художнике!

Керамика – хрупкое искусство, но каждое произведение в каждой крупинке глины хранит тепло земли и прикосновения детских рук...

Выставка будет работать в Тольяттинском краеведческом музее (б-р Ленина, 22) с 12 апреля по 3 июля 2023 г. Тел. 48-55-62.

Билеты: 80 руб./чел.

 

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