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Николай Ренц обсудил с представителями общины мусульман планы по строительству новой мечети

4 октября 2023 18:11
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Николай Ренц обсудил с представителями общины мусульман планы по строительству новой мечети.

Об этом глава города сообщил в своём Telegram-канале по итогам прошедшей рабочей встречи. В ней приняли участие имам-мухтасиб Тольяттинской Соборной мечети Ислам Хазрат Гумеров, депутат гордумы Арсен Джалилов, а также лидеры мусульманской общины г. Тольятти Сабиржан Насыров и Рустам Якупов.

По словам Николая Альфредовича, администрация г.о. Тольятти поддерживает намерение общины построить в Автозаводском районе новую мечеть и готова оказать мусульманскому сообществу необходимое содействие. Как передаёт пресс-центр горадминистрации, в рамках прошедшего во вторник, 3 октября, рабочего совещания обсуждались планы инициаторов по проведению государственной экспертизы проекта и получению технических условий для подключения культового объекта к сетям ресурсоснабжения. Кроме того, администрацией будет изучена возможность по изменению конфигурации земельного участка в районе рынка «Пирамида», с тем, чтобы будущая мечеть могла вместить всех желающих.

- У нас достаточно большая мусульманская община в городе, а религиозных сооружений для верующих, исповедующих ислам, недостаточно. Я был неоднократно на мусульманских праздниках в Соборной мечети г. Тольятти, которая расположена в Центральном районе, и могу подтвердить, что в такие особые дни даже прилегающая территория не в состоянии вместить всех желающих помолиться. Такие условия неприемлемы. И мы, конечно, хотим, чтобы люди, исповедующие разные религии в нашем городе, чувствовали себя комфортно и могли на достойном уровне удовлетворить свое желание и потребность в общении с духовенством и единоверцами, - отметил Николай Ренц.

В свою очередь, представители общины заверили, что участок, где предполагается строительство, будет содержаться в надлежащем состоянии, и поблагодарили главу города за внимательное отношение к решению важного для тысяч тольяттинских мусульман вопроса, пишет TLTgorod.

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