Научный десант ТГУ открывает мир материалов

10 лекций, 10 учёных ТГУ и сотня интересных фактов о новых материалах и сплавах, их свойствах и областях применения.
27 апреля в 10:15 в актовом зале ТГУ (Тольятти, ул. Белорусская, 14) учёные научно-исследовательского института прогрессивных технологий Тольяттинского госуниверситета (НИИПТ ТГУ) популярно расскажут о результатах своих исследований.
Дмитрий Мерсон, директор НИИПТ ТГУ, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат премии губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических проблем (2022) презентует НИИПТ ТГУ как центр превосходства в области материаловедения, испытаний и экспертиз.
–В этом году НИИПТ ТГУ исполняется 10 лет. Сегодня мы находимся в лидирующей группе научных организаций РФ, занимающихся вопросами науки о материалах и проведением материаловедческих экспертиз. На долю НИИПТ приходится более 50 % от полного объёма научно-исследовательских работ всего ТГУ, причём качество выполняемых на его базе работ соответствует общемировому уровню, а в ряде случаев даже превышает его, – говорит Дмитрий Мерсон.
Открытые лекции «Научное погружение в мир материалов с сотрудниками НИИПТ» состоятся 27 апреля в 10:15 в актовом зале ТГУ (Тольятти, ул. Белорусская, 14).
Регистрация на лекцию для слушателей здесь. В университете действует пропускная система. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.