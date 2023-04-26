Научный десант ТГУ открывает мир материалов

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10 лекций, 10 учёных ТГУ и сотня интересных фактов о новых материалах и сплавах, их свойствах и областях применения.

27 апреля в 10:15 в актовом зале ТГУ (Тольятти, ул. Белорусская, 14) учёные научно-исследовательского института прогрессивных технологий Тольяттинского госуниверситета (НИИПТ ТГУ) популярно расскажут о результатах своих исследований.

Дмитрий Мерсон, директор НИИПТ ТГУ, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат премии губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических проблем (2022) презентует НИИПТ ТГУ как центр превосходства в области материаловедения, испытаний и экспертиз.

–В этом году НИИПТ ТГУ исполняется 10 лет. Сегодня мы находимся в лидирующей группе научных организаций РФ, занимающихся вопросами науки о материалах и проведением материаловедческих экспертиз. На долю НИИПТ приходится более 50 % от полного объёма научно-исследовательских работ всего ТГУ, причём качество выполняемых на его базе работ соответствует общемировому уровню, а в ряде случаев даже превышает его, – говорит Дмитрий Мерсон.

Открытые лекции «Научное погружение в мир материалов с сотрудниками НИИПТ» состоятся 27 апреля в 10:15 в актовом зале ТГУ (Тольятти, ул. Белорусская, 14).