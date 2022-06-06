Музыканты Тольяттинской филармонии дадут 8 концертов за три дня в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Ставропольском районе. 

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11, 12 и 15 июня при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет первая часть передвижного фестиваля общественных пространств «Просторы музыки», посвященного Дню независимости России, 285-летию Ставрополя-Тольятти и 100-летию отечественного джаза. Цель проекта – оживить скверы, парки и площади Самарской области выступлениями музыкантов, поддержать креативные индустрии и пропагандировать академическую музыку.

В реконструированных общественных пространствах региона прозвучат инструментальные программы из произведений популярной классики в джазовой обработке и народные мелодии.

Вторая серия концертов пройдет в августе, расписание появится на сайте и в группе Тольяттинской филармонии ВКонтакте.

Расписание концертов



СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

11 июня 15.00 Дворец культуры | Ягодное | Программа «Русская классика в джазе». Джаз-ансамбль

11 июня 15.30 Главная сцена | Тимофеевка | Программа «Музыка нашей земли». Русский ансамбль



ТОЛЬЯТТИ

11 июня 18.00 Сквер 50-летия ВАЗа | Тольятти | Программа «Русская классика в джазе». Джаз-ансамбль

11 июня 19.00 Сквер Жилкина | Тольятти | Программа «Музыка нашей земли». Русский ансамбль



САМАРА

12 июня 18.00 Парк Гагарина | Самара| Программа «Музыка нашей земли». Русский ансамбль

12 июня 18.00 Парк 50-летия Октября | Самара | Программа «Русская классика в джазе». Джаз-ансамбль



ЖИГУЛЕВСК

15 июня 18.00 Сквер у фонтана | Жигулевск | Программа «Музыка нашей земли». Русский ансамбль

15 июня 18.00 Набережная | Жигулевск | Программа «Русская классика в джазе». Джаз-ансамбль