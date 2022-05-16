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Городская ярмарка вакансий пройдет в Тольятти 20 мая

16 мая 2022 11:35
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Городская ярмарка вакансий пройдет в Тольятти 20 мая

   20 мая 2022 года с 10.00 до 14.00 часов в ДК «Тольятти» состоится Городская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест – социально-значимое мероприятие, направленное на трудоустройство граждан г. Тольятти.

На мероприятии будут присутствовать работодатели г. Тольятти и м.р. Ставропольский, которые предложат более 700 вакансий для граждан, ищущих работу. Из общегородской базы вакансий Центра занятости населения будут предложены около 10 000  свободных рабочих мест. 

Вниманию посетителей будут представлены специальные программы, реализуемые службой занятости в целях снижения напряженности на рынке труда:

  • Трудоустройство  граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; многодетные родители, воспитывающие детей-инвалидов и др.).

  • Общественные работы (временная занятость для граждан, состоящих на учете в службе занятости).

  • Стажировка выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте 18-19 лет, ищущих работу впервые (возможность трудоустроиться на крупнейшие предприятия города без опыта работы!)

  • Трудоустройство подростков от 14 до 18 лет.

Ведущие специалисты Центра занятости населения проведут для соискателей работы индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства, временной занятости, проинформируют о возможности переобучения и повышения квалификации по востребованным на рынке труда профессиям, проведут бесплатное тестирование на определение профессиональных склонностей, окажут профориентационные услуги в целях рационального выбора профессии, сферы занятости в соответствии с личностными склонностями и потребностями рынка труда.

Граждане, ищущие работу, имеют возможность без посредников встретиться и пройти первичное собеседование с представителями кадровых служб организаций, подобрать себе подходящую работу или учебное место, оставить свое резюме и получить подробную информацию об актуальных вакансиях крупнейших предприятий и организаций города. Это происходит как путем непосредственного контакта с работодателями, так и через компьютерные банки и информационные стенды с вакансиями. Учебные заведения представят образовательные программы обучения профессиям (специальностям), востребованные на рынке труда города. 

         Ярмарка вакансий проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Городская  ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. 

Место проведения: ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова, Центральный район, б-р Ленина, 1 (остановка «Горсад»).

Время проведения: 20 мая 2022 года, с 10.00 до 14.00 ч.

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