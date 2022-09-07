Глава Тольятти хочет сделать из города российскую столицу сноукайтинга

151

Об этом он заявил на странице личного телеграмм-канала.

По словам Ренца, в администрации думают «над тем, чтобы сделать город более привлекательным с точки зрения культурно-массовых мероприятий, направленных не только на жителей Тольятти, но и на привлечение туристов», пишет Обозрение.

«Мы надеемся, что серьезным подспорьем станет будущая набережная. Она будет той площадкой, где мы сможем реализовывать многие вещи» — пишет Ренц в своем канале.

« Во Всероссийском конкурсе событийных мероприятий в Самарской области, запланированных в 2023 году, победил наш зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море». Это международное соревнование по сноукайтингу на акватории Куйбышевского водохранилища. Кайтеры со всей России и зарубежья собираются на набережной 6 квартала, чтобы в полной мере насладиться нашими красотами и побороться за звание лучших. Я надеюсь, Тольятти прочно займет эту уникальную нишу и станет российской столицей сноукайтинга» — надеется Ренц.

Фото: pxfuel.com