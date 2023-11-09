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Этой зимой Тольятти вновь станет фестивальной столицей

9 ноября 2023 11:35
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Этой зимой Тольятти вновь станет фестивальной столицей

С декабря по февраль на новой набережной Автозаводского района Тольятти пройдет сразу несколько зимних событий.

9-10 декабря 2023 года, на берегу Жигулёвского моря состоится двухдневный фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки». Главная идея праздника «Варежки» — подарить городу большое событие, где будет весело и интересно проводить время всей семьёй, с детьми и бабушками. Семейные ценности, традиции и здоровый образ жизни - основа фестиваля «Варежки».

Организуют фестиваль клуб «Сила Ветра», ресторан «НЕБО», медиапроект «БИГ ТЛТ» при поддержке Министерства туризма Самарской области и администрации г.о. Тольятти. Местом притяжения станет набережная, где будет царить атмосфера зимнего курорта. Сеты диджеев, стильное оформление, множество занимательных локаций и активностей для всех возрастов.  В первый день, 9 декабря, стартует гастрофестиваль, который соберет лучших шеф-поваров города. Второй день пройдет под знаменами самых разных серьезных и шуточных видов спорта: флешмоб от «Клуба моржей», велозаезд Дедов морозов, эстафета от «Русских нордиков», зарядка от спортивного клуба SportTown и забеги от RUN TLT.

Фестивальную эстафету подхватит в конце января Чемпионат России по зимним видам парусного спорта «Жигулёвское море». Снова строгую графику замерзшей Волги и Жигулёвских гор раскрасят яркие пятна парусов. В этом сезоне, с 31 января по 5 февраля спортсмены будут соревноваться в самой зрелищной дисциплине - курс-рейс (гонка на короткой дистанции). А в выходные, 3-4 февраля, добавят драйва и яркости любители, которые пройдут мини-марафон по Жигулёвскому морю.

Завершит череду зимних развлечений новый фестиваль активного отдыха «Вьюга Фест», запланированный на 3-4 февраля. Программа фестиваля формируется, но уже очевидно, что перемены – к лучшему, и будет еще больше активностей, ярких моментов и фишек, которые запомнятся гостям этого зимнего праздника! Фестивалим всю зиму! Вход на все события - свободный! 0+.

 

Новости по Фестивалю активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» будут в официальной группе по ссылке https://vk.com/varezhkitlt 

 

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