Дмитрий Азаров о будущем Тольятти: «Вместе с жителями наметим траектории развития города на десятилетия вперед»

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В четверг, 22 июля, Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции дал старт работе урбанистического Форума «Будущее Тольятти». Сегодня обсудить перспективы развития города собрались представители промышленных предприятий Автограда, ведущие архитекторы, дизайнеры, ученые, волонтеры, председатели МКД и ТСЖ.

«Тольятти – замечательный, красивый, интересный и энергичный город, где живут талантливые и трудолюбивые люди. Тольятти был и остается молодым и амбициозным городом. Здесь живут молодые по духу, вне зависимости от возрастов, люди. Именно стремление к большой цели когда-то положило начало Тольятти. Это и строительство ГЭС, АВТОВАЗа, которым гордится вся страны, это предприятия большой химии, которые сегодня вносят огромный вклад в экономику региона, страны и мира», – отметил руководитель области, открывая форум.

По мнению губернатора, сегодня Автоград переживает эпоху четвертого рождения. Муниципалитет получил новые точки роста, масштабные и амбициозные проекты. В их числе Особая экономическая зона «Тольятти», технопарк «Жигулевская долина». В Автограде создаются новые предприятия, привлекаются инвестиции, появляются новые рабочие места. Произошла колоссальная трансформация экономики города.

«Мы переломили ситуацию 2,5 года назад, когда на рынке труда не хватало вакансий и в Тольятти росла безработица, – напомнил Дмитрий Азаров. – Сейчас количество рабочих вакансий самых разных специальностей и профессий в два раза превышает количество людей, которые официально зарегистрированы как безработные».

Сейчас, в период пандемии, Тольятти сталкивается с новыми вызовами. В связи с этим глава региона предложил участникам форума обсудить новые перспективные направления развития города. Со строительством моста через Волгу Тольятти становится ключевым в реализации международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Это самый масштабный инфраструктурный проект государственно-частного партнерства в стране.

«Этот проект требует от нас осмысления того, как он повлияет на инфраструктуру, экономику, градостроительство. Все это мы должны учитывать. Масштабные проекты всегда вносили огромный вклад в развитие региона, сейчас происходит тоже самое, – отметил губернатор. – Уверен, что вместе со всеми жителями города, с нашими экспертами, мы сможем наметить траектории развития города на десятилетия вперед».

Дмитрий Азаров добавил, что новые решения, которые будут совместно выработаны участниками форума и жителями Тольятти, можно внести в стратегию долгосрочного развития города, которая вместе с людьми была разработана и принята еще в 2018 году. «Стратегия – это «живой» рабочий документ, если требуется внесении изменений, которые соответствуют запросу времени, запросу жителей, то это просто необходимо делать», – подчеркнул руководитель области.

Глава региона нацелил на эту работу участников форума и попросил при формировании своих идей учитывать планы по развитию одной из крупнейших в стране нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации.

«Тольятти – город будущего. Все намеченное нам по плечу, если мы объединим усилия, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Тольятти – город, которому особое внимание оказывает Президент страны. Владимир Владимирович Путин не раз в сложные для города моменты, в том числе в отношении крупнейшего трудового коллектива АВТОВАЗа, принимал решения, которые позволяли получать новые возможности развития. И мы их сегодня в полной мере используем».

Пользуясь случаем, глава региона поздравил представителей АВТОВАЗа, участвующих в форуме, с 55-летием с момента подписания документа о строительстве завода на волжских берегах.

«Эта дата значима для коллектива. Наш автогигант сегодня эффективно развивается, создает новые рабочие места, модели и целые линейки, семейства автомобилей. Я хочу пожелать успехов коллективу и еще раз подчеркнуть, что работа предприятия ежедневно находится в фокусе моего внимания, и я всегда готов прийти на помощь автогиганта, – обратился Дмитрий Азаров. – Мы реализуем целый ряд совместных проектов, в том числе по улучшению условий труда».

Глава Тольятти Николай Ренц отметил, что в свое время модернистские идеи развития городов легли в основу строительства Автограда. «Но современная урбанистика – это новые вызовы, новые центры притяжения, связанные, в первую очередь, с цифровизацией и динамикой нашей жизни. Сегодня Тольятти не развивался бы так интересно и бурно, если бы не национальные проекты, инициированные Президентом России», – подчеркнул он.

Николай Ренц добавил, что на этом этапе развития города важно понять, что необходимо менять. «С одной стороны, мы, горожане, не очень ценим то, что имеем, а с другой – нам надо менять имидж Тольятти в целом, в пространстве всей страны. Поэтому я очень рад, что мы сегодня можем открыто и конструктивно обсуждать многие проблемы. Я уверен, что наша работа не ограничится форумом, и мы шаг за шагом будем двигаться вперед», – резюмировал глава города.

Волонтер общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» Ирина Долгополова рассказала о своем проекте по созданию новых общественных пространств в Тольятти «ЯРЧЕ». Сегодня по инициативе молодежи приводят в порядок территории города с созданием скейт-парков, зон wi-fi, фонтанов, детских игровых комплексов – делают все для того, чтобы всем жителям было интересно и комфортно проводить время.

«Мы связываем будущее Тольятти с классными молодежными проектами. И я хочу отметить и поблагодарить общественников, которые сумели задать молодежную движуху в городе», – отметил Дмитрий Азаров.

Одним из основных спикеров форума стал Павел Гнилорыбов – основатель проекта «Архитектурные излишества», специалист по исторической урбанистике, лауреат премии Московского урбанистического форума. Он прочитал две лекции. Первая – «Тольятти – точка сборки. Как нам принять и полюбить советский модернизм». Спикер коснулся вопросов признания главного стиля, определяющего лицо Тольятти, рассказал о том, как он возник, как сейчас сохраняют модернистские здания в разных частях страны.

На второй лекции – «Благоустройство: как мы становимся горожанами» - он рассказал, почему благоустройство стало столь актуальным и выделено в отдельный национальный проект, какие удачные примеры преображения территорий можно выделить в России, как работает модель государственно-частного партнерства.

«Тольятти – город моего сердца, моего детства и юности. И работа на крупнейших предприятиях, заводах тоже связана с Тольятти. Я люблю город и желаю ему процветания. Готов этому всячески содействовать. Главное – идеи по развитию Тольятти должны быть за жителями. Тогда все получится», – резюмировал Дмитрий Азаров.