«Черная пятница» пройдет в Тольяттинской филармонии

162

Со скидкой до 30% можно купить билеты на пять ноябрьских концертов. Акция действует с 17 по 19 ноября и распространяется только на покупку билетов онлайн.

По промокоду BlackFriday_20 можно купить билеты со скидкой 20% на выступление Ансамбля Российского казачества из Волгограда. Концерт состоится 19 ноября.

30%-ная скидка по промокоду BlackFriday_30 действует на концерты 20 и 21 ноября. 20 ноября с Русским оркестром филармонии выступают юные тольяттинские народники в рамках программы «Ступени мастерства». 21 ноября проект «Река талантов»: Симфонический оркестр и молодые музыканты, которые в ближайшее время будут представлять нашу страну на международных конкурсах.

Промокод BlackFriday_10 даст скидку 10% на два концерта. Это выступление джаз-оркестра филармонии с программой «Классика и джаз» (популярные классические произведения в джазовой обработке) 26 ноября. И на фортепианный вечер Алексея Набиулина 28 ноября.