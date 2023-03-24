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«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» модернизировал оборудование

24 марта 2023 09:10
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«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» модернизировал оборудование

ООО «АВК» в марте 2023 года завершены пусконаладочные работы после модернизации станции приготовления и дозирования раствора флокулянта на очистных сооружениях водоподготовки. 

Дозирование реагента теперь осуществляется в автоматическом режиме в зависимости от объема поступающей воды. Это позволяет соблюдать заданные концентрации, полностью исключает ошибки при дозировании и влияние человеческого фактора на данном этапе очистки, что делает всю систему более надежной.

«Учитывая существующие риски ухудшения качества воды поверхностного источника- Куйбышевского водохранилища, Обществом постоянно ведется работа по улучшению качества питьевой воды и повышению надежности системы водоснабжения, разрабатываются и внедряются соответствующие мероприятия. Одно из таких мероприятий сегодня реализовано, затраты на его внедрения составили 34 млн.рублей. Получены положительные результаты не только по качеству водоподготовки, оптимизирован технологический процесс, исключены сбои в работе оборудования» - Юрченков Андрей Анатольевич, Генеральный директор ООО «АВК»

 

Справочная информация:

Флокуляция — процесс, в результате которого мелкие частицы загрязнений в воде соединяются в крупные хлопья. В дальнейшем они легко удаляются в отстойниках и фильтрах.

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