«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» модернизировал оборудование

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ООО «АВК» в марте 2023 года завершены пусконаладочные работы после модернизации станции приготовления и дозирования раствора флокулянта на очистных сооружениях водоподготовки.

Дозирование реагента теперь осуществляется в автоматическом режиме в зависимости от объема поступающей воды. Это позволяет соблюдать заданные концентрации, полностью исключает ошибки при дозировании и влияние человеческого фактора на данном этапе очистки, что делает всю систему более надежной.

«Учитывая существующие риски ухудшения качества воды поверхностного источника- Куйбышевского водохранилища, Обществом постоянно ведется работа по улучшению качества питьевой воды и повышению надежности системы водоснабжения, разрабатываются и внедряются соответствующие мероприятия. Одно из таких мероприятий сегодня реализовано, затраты на его внедрения составили 34 млн.рублей. Получены положительные результаты не только по качеству водоподготовки, оптимизирован технологический процесс, исключены сбои в работе оборудования» - Юрченков Андрей Анатольевич, Генеральный директор ООО «АВК»

Справочная информация:

Флокуляция — процесс, в результате которого мелкие частицы загрязнений в воде соединяются в крупные хлопья. В дальнейшем они легко удаляются в отстойниках и фильтрах.