Администрация Тольятти не планирует узаконить индивидуальное жилищное строительство в рекреационных зонах

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На следующей неделе во всех районах города пройдут собрания участников публичных слушаний, на которых будут рассмотрены предложения по внесению изменений в Генеральный план Тольятти. Информация об этом размещена в установленном законом порядке на официальном портале городской администрации. На основании постановления Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 (с изменениями от 12.12.2021 № 325) к участию в собраниях допускаются граждане при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (либо QR-кода с Единого портала государственных услуг) одного из следующих документов: сертификата профилактической прививки от COVID-19, сведений о перенесенном заболевании COVID-19, отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не позднее, чем за 48 часов до посещения мероприятия.

В связи с подготовкой к слушаниям, в социальных сетях стали появляться публикации о том, что предложенные к обсуждению изменения в Генплан якобы позволят узаконить жилищное строительство на рекреационных территориях, а также могут способствовать сокращению площади городского леса. Глава Тольятти Николай Ренц в своем официальном аккаунте в Instagram опроверг эти недостоверные и несоответствующие действительности доводы.

- Вынужден прокомментировать информацию, связанную с предстоящим обсуждением Генерального плана города, которая распространяется в социальных сетях. Действительно, администрация активно, с участием специалистов и общественности готовит к публичным слушаниям изменения в Генплан. Подготовка Генплана – достаточно публичный процесс. Уже несколько вариантов документа было представлено в гордуму. И эти варианты в рабочем порядке обсуждаются. Что важно? Когда администрация готовит Генеральный план, она в соответствии с нормативными актами и законом должна учитывать все заявки землепользователей, которые касаются этого документа. Но это не значит, что те или иные заявки, которые поступают в адрес администрации, попадут в итоге в окончательный документ. Очень много разговоров относительно того, что администрация пытается узаконить индивидуальное жилищное строительство на рекреационных территориях. Заявляю однозначно: администрация с этой инициативой выходить не будет и не планирует вносить в Генплан подобные изменения. Давайте на эту тему перестанем сотрясать воздух. Это неправда, – подчеркнул Николай Альфредович.

Глава города обратил внимание, что он сам активно участвовал в ликвидации последствий крупных лесных пожаров на территории Тольятти и лично высадил более двух тысяч саженцев молодого леса.

- Для меня этот лес сакрален не меньше, чем для многих авторов. И заявляю, что лес Тольятти, его площадь – это цифра установленная, ее никто не вправе менять и уменьшать. Это постулат, который не изменит никто, ни сейчас, ни в будущем. Выделять какие-либо участки леса под строительство бытового, жилого назначения невозможно, - отметил глава города.

Николай Ренц напомнил также, что в свое время отцы-основатели города выделили территорию площадью 32 га для организации свалки промышленных отходов недалеко от АвтоВАЗагрегата. Земельный участок располагался в лесу, и до сих пор свалка, включенная в государственный реестр объектов накопленного окружающей среде вреда, находится в границах городского леса. С целью привлечения федеральных средств на рекультивацию указанной свалки в рамках национального проекта "Экология" муниципалитетом была проведена работа по поиску земельных участков, которые могли бы заменить эти 32 га.

- Да, мы вынуждены убирать лес на территории этой свалки и добавлять его на других территориях. Но подобная работа ведется именно в отношении этого участка. Нигде по-другому мы лес не меняем, - заявил градоначальник.

Отдельное внимание Николай Ренц уделил существующим в границах города рекреационным территориям.

- У нас есть рекреационные зоны, которые не являются лесом, не входят в границы городских лесов. И в отношении этих территорий каких-либо серьезных планов по изменению у нас нет. И повода для этого тоже нет. Мне кажется, в этой теме, в этих сотрясаниях воздуха больше хайпа, чем реальной фактуры. Поэтому давайте прекратим нагнетание ситуации, а в апреле выйдем все вместе и будем сажать наш любимый лес. Я уже говорил и еще раз повторю: никакого строительства в лесу не будет. И давайте на этом поставим точку, - обратился глава города к тольяттинцам.