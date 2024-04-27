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26 апреля в Итальянском сквере в Тольятти состоялся субботник

27 апреля 2024 12:33
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26 апреля в Итальянском сквере в Тольятти состоялся субботник

Мероприятие было организовано НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия» при активном участии и поддержке команды депутата Думы г.о. Тольятти VIII созыва Николая Николаевича Спивакова, АО «АВТОВАЗТРАНС», ООО «АТОЛ ИНЖИНИРИНГ», управления международных и межрегиональных связей администрации г.о.Тольятти с целью весенней санитарной очистки и благоустройства территории, в рамках проведения дней «Тольятти – чистый город», а также с целью воспитания у молодёжи уважения к труду и бережного отношения к природе.

В этом году исполняется 60 лет со дня переименования Ставрополя–на–Волге в Тольятти. Напомним, 28 августа 1964 года Президиум Верховного Совета РСФСР переименовал город Ставрополь Куйбышевской области в город Тольятти. Это было сделано в целях увековечения памяти выдающегося деятеля итальянского и международного коммунистического и рабочего движения, друга Советского Союза Пальмиро Тольятти.

НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия» с 2013 года является единственным в Поволжье и пятым в России официальным аккредитованным Комитетом Общества «Данте Алигьери» в г. Тольятти, и партнером администрации города в развитии российско-итальянских связей, занимается продвижением позитивного имиджа Тольятти и Самарского региона. СГБА стояла у истоков создания Итальянского сквера и установки в 2022 году скульптурно-парковой композиции Пальмиро Тольятти.

Итальянский сквер, является историческим символом города, своеобразной визиткой, одним из объектов обзорной экскурсии по городу Тольятти, проводимой для делегаций, посещающих наш город. Это не только красивое место для отдыха и прогулок, но и важная часть городской инфраструктуры. Поэтому важно сделать сквер центром притяжения жителей и гостей нашего города и поддерживать его чистоту и порядок.

Студенты под руководством преподавателей колледжа СГБА с энтузиазмом убирали мусор, листву и сухие ветки деревьев.

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